Maciej Damięcki jednak nie spoczął w Alei Zasłużonych. Wzruszające sceny na pogrzebie aktora [ZDJĘCIA]

Zakończyły się uroczystości pogrzebowe Macieja Damięckiego. Podczas mszy żałobnej w koście p.w. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach głos zabrała córka aktora - Matylda Damięcka. Łamiącym się głosem wspominała nie tyle znanego aktora, co przede wszystkim wspaniałego ojca. - Jesteś największym przypałowcem, jakiego w życiu spotkałam. Można powiedzieć inaczej "anegdoto generatorem". Zostawiłeś nam tak wiele pięknych historii i tak wspaniałych anegdot, w których grałeś główniaka. Anegdot, których tak naprawdę nie trzeba było upiększać ani ubarwiać, ponieważ były najśmieszniejsze i były najpiękniejsze - wspominała Matylda Damięcka

Z kolei zaprzyjaźniony z rodziną duchowny, który odprawiał liturgię dodał: - Nie przyszliśmy żegnać Maćka, przyszliśmy podziękować za jego życie. Mieliśmy niewątpliwe szczęście go znać. Inni bardzo dobrze inni słabiej, jeszcze inni z teatru czy z telewizji. Ciekawe, że Maciek jest takim człowiekiem, ze choćby nie znało się go osobiście, a spotkało na ulicy, masz poczucie, że spotkało się dobrego sąsiada i że to dzień dobry jest naturalne.

Pogrzeb Macieja Damięckiego. Aktora żegnali rodzina i przyjaciele

Po mszy żałobnej kondukt przeszedł alejkami cmentarza. W uroczystościach, poza rodziną i bliskimi, wzięło udział wiele znanych osób. Na zdjęciach z pogrzebu widzimy m.in. Artura Barcisia, Annę Korcz, Jacka Kawalca, Anitę Sokołowską, Bognę Sworowska, Magdalenę Lamparską, Michała Milowicza. Rodzina zmarłego przyjęła nad grobem wiele kondolencji, słów wsparcia i uścisków. Wielu przyjaciół Macieja Damięckiego przyniosło na jego ostatnie pożegnanie białą różę, podobnie zrobiła jego rodzina.

Gdzie spoczął Maciej Damięcki?

Zaskoczeniem dla wielu mogło być miejsce pochówku aktora. Maciej Damięcki nie spoczął bowiem wraz z rodzicami w rodzinnym grobie w Alei Zasłużonych. Rodzina zdecydowała się go pochować w grobie dziadków ze strony mamy - Alberta Górskiego, kierownika szkoły w Oszmianie (dzisiejsza Białoruś, obwód grodzieński) i Aliny z Dzierżków.