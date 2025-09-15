"White Rabbit" to przełomowy, interaktywny film animowany zrealizowany na platformie Shibuya.film, współzałożonej przez Macieja Kuciarę i Emily Yang (znaną w sieci jako pplpleasr). Produkcja zachwyciła jurorów Emmy innowacyjnym podejściem do narracji i wyjątkowym zaangażowaniem widzów, którzy nie byli jedynie odbiorcami, lecz współtwórcami fabuły.

Był on finansowany przez fanów, wyznaczając nowy model współczesnej kinematografii. Podczas pierwszego etapu zbiórki "White Rabbit" zebrało 1,2 mln dolarów w zaledwie 20 minut, a łącznie społeczność wsparła projekt kwotą ponad 1,5 mln USD.

"White Rabbit" - o czym jest?

Historia opowiada o Mirai, sztucznej inteligencji uczącej się, czym jest człowieczeństwo. Widzowie mogli wpływać na rozwój akcji, głosując na wybory bohaterki i zamykając na zawsze alternatywne ścieżki fabularne. To unikatowe podejście stworzyło poczucie zbiorowego autorstwa, redefiniując sposób, w jaki odbiorcy uczestniczą w opowieści.

Anime na okładce Vogue i w klipie Linkin Park

Sukces "White Rabbit" wykracza poza nagrody branżowe. Mirai pojawiła się na okładce "Vogue Taiwan" w 2022 roku, a także wystąpiła w wideoklipie Linkin Park "Lost", współreżyserowanym przez Kuciarę. Teledysk przekroczył 110 milionów wyświetleń i zdobył nominację do VMA.

Maciej Kuciara z bardzo ważną nagrodą

Dla platformy Shibuya nagroda Emmy to nie tylko prestiż, ale także dowód, że społecznościowy model produkcji ma realną przyszłość.

"White Rabbit" było dla nas eksperymentem z narracją, który miał odzwierciedlać zarówno obietnice, jak i niepewności związane z technologią. To, że historia trafiła do tak szerokiego grona i została doceniona przez Akademię, jest dla mnie niezwykle ważne

– powiedział Kuciara.

Kim jest Maciej Kuciara?

Niewielu pamięta, że Maciej Kuciara zaczynał swoją przygodę z grafiką komputerową w Polsce, jako aktywny użytkownik forum Max3D.pl. To tam publikował swoje pierwsze prace i dzielił się wiedzą, inspirując kolejne pokolenia młodych twórców. Dziś jego portfolio obejmuje współpracę przy takich hitach, jak "The Last of Us", "Spider-Man: No Way Home", "Guardians of the Galaxy Vol. 3", "Mufasa: The Lion King" czy "Avengers".

Maciej Kuciara to artysta i reżyser, który łączy nowoczesne technologie – od interaktywnego storytellingu, przez renderowanie w czasie rzeczywistym, po grafikę 3D – z tradycyjną estetyką animacji. Jego droga od samouka wychowanego w Polsce po laureata Emmy w Los Angeles to przykład, że talent, pasja i konsekwencja potrafią wynieść marzenia na światowe salony.