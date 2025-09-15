Nie uwierzysz, co miały na sobie gwiazdy na Emmy 2025! Tych looków nie da się odzobaczyć: Sydney Sweeney, Charlote le Bon, Jenna Ortega

Tegoroczna gala Emmy 2025 w Los Angeles była nie tylko świętem seriali, ale także prawdziwym pokazem mody i emocji. Czerwony dywan błyszczał jak nigdy wcześniej – od klasycznych kreacji haute couture po odważne stylizacje, które wywołały burzę w mediach społecznościowych.

Czerwona bogini i srebrna futurystka

Największe westchnienia fotografów wzbudziła Sydney Sweeney, która pojawiła się w satynowej sukni w kolorze krwistej czerwieni. Gorset idealnie podkreślał figurę, a długi tren sprawił, że wszyscy szeptali „Hollywood glamour w najlepszym wydaniu”. Suknię Oscara de la Renty z odkrytymi ramionami i dekoltem mocno eksponującym biust dopełniała strojna biżuteria.

Nie mniej zamieszania wywołałagwiazda "Białego Lotosu" Charlotte Le Bon stawiając na srebrzystą suknię przypominającą futurystyczną zbroję. Lśniąca kreacja odbijała światło reflektorów tak intensywnie, że internauci żartowali, iż „trzeba było zakładać okulary przeciwsłoneczne”.

Prześwity i kontrowersje

Każda gala potrzebuje także odrobiny skandalu. Tym razem dostarczyła go Fiona Dourif, której czarna suknia z prześwitującymi panelami została natychmiast nazwana „nagą kreacją Emmy”. Zdjęcia obiegły sieć w rekordowym tempie, a fani podzielili się na dwa obozy – zachwyconych odwagą i krytykujących brak smaku.

Jeszcze dalej poszła młoda gwiazda serialu Adolescence Jenna Ortega. Jej top złożony niemal wyłącznie z klejnotów i pereł sprawił, że stylizacja balansowała na granicy mody i performance’u. Ładnie?

Elegancja kontra ekstrawagancja

Wśród panów też nie zabrakło stylowych zaskoczeń. Colman Domingo błyszczał - dosłownie - w garniturze w kolorze błękitnym, zdobiony kryształkami. Z kolei Pedro Pascal w białym total looku i okularach przeciwsłonecznych wyglądał jak bohater filmu o Jamesie Bondzie w wersji „luz blues”. Niektórzy panowie odważyli się na garnitury w odważnych kolorach i wzorach, choć krytycy mody nie mieli litości – pojawiły się komentarze o „balu przebierańców”, a zdjęcia w mig zamieniły się w memy.

Moment, o którym mówi cały świat

Jednak gala Emmy to nie tylko moda. Na scenie emocji nie brakowało – od historycznego zwycięstwa Tramella Tillmana, pierwszego czarnoskórego aktora wyróżnionego w kategorii wsparcia za rolę w Severance, po triumf Noaha Wyle’a, który po 26 latach w końcu odebrał swoją pierwszą Emmy. Publiczność nagrodziła go owacją na stojąco.

Nie zabrakło też politycznych manifestów – Hannah Einbinder z Hacks w swoim przemówieniu wplątała mocny apel społeczny, a gospodarze gali żartobliwie „karali” zbyt długie mowy odejmowaniem kwoty z charytatywnej darowizny.

Rekordy i podsumowania Emmy 2025

Emmy 2025 zapiszą się w historii nie tylko rekordową liczbą nagród dla The Studio, ale także dzięki czerwonym dywanom, które tego wieczoru przypominały wybieg haute couture. Gwiazdy pokazały, że moda na galach nie zna granic – od klasycznych kreacji po odważne prowokacje. To właśnie ten miks sprawił, że o Emmy mówi się dziś równie głośno w kontekście seriali, jak i stylizacji.