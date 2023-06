Maciej Kurzajewski szaleje z synem we Włoszech. Kasia Cichopek w tym czasie szykuje piknik dla dwojga

Dramatyczne wieści o polskiej aktorce. Ewa Złotowska, głos Pszczółki Mai, przeszła operację mózgu. To jednak nie koniec jej problemów ze zdrowiem

Nie do wiary

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski na co dzień są praktycznie nierozłączni. Para pracuje razem na planie śniadaniowego show TVP oraz prowadzą wspólne życie. Jednak jako patchworkowa rodzina zdarza się, że w ich w życiu pojawia się więcej osób i wtedy trzeba się na chwilę rozdzielić. Tak było tym razem. Prezenter wybrał się na Sardynię, gdzie wspólnie ze starszym synem spędzili bardzo aktywny czas. Kasia w tym czasie pozwoliła sobie na błogie lenistwo i urządziła piknik dla dwojga.

Maciej Kurzajewski szaleje z synem na Sardynii. Kasia Cichopek przygotowuje piknik dla dwojga

Do tej pory para najczęściej podróżowali razem lub wraz z dziećmi Katarzyny Cichopek. Teraz prowadzący "Pytanie na Śniadanie" zapragnęli drobnej zmiany, bowiem tym razem Maciej Kurzajewski wybrał się za granicę bez Kasi Cichopek. Na wycieczkę na Sardynię nie pojechał jednak sam. W odkrywaniu uroków drugiej co do wielkości wyspy na Morzu Śródziemnym towarzyszy mu syn, Franciszek. Wspólnie z synem, Kurzajewski wyruszył na podbój malowniczego Porto Cervo położonego w północnej części wyspy. Wszystko udokumentował na swoim Instagramie

W tym czasie Kasia Cichopek rozkoszowała się piękną pogodą i przygotowała piknik. Na zdjęciu, które gwiazda wrzuciła na swojego Instagrama możemy zauważyć, że przygotowała piknik dla dwóch osób. Wiele wskazuje na to, że aktorka ten dzień spędziła w towarzystwie córki, Helenki.

A Wy, jak spędzacie czas ze swoimi dziećmi?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o rodzinnych relacjach. Jak mama i synowie Maćka traktują Kasię?