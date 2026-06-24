Maciej Miecznikowski w szpitalu! Pokazał nagranie. "Już prawie nie słyszę"

Maciej Miecznikowski niemal nie słyszy. Musi mieć wszczepiony implant

Na instagramowym profilu Macieja Miecznikowskiego pojawiło się ważne nagranie. Piosenkarz pokazał na nim swoją drogę do szpitala, do którego udał się na kolejną operację. Tym razem będzie miał wszczepiany implant. Wszystko po to, by znów móc słyszeć.

I nadszedł ten dzień… - napisał lider Leszczy.

I dodał:

Już prawie nic nie słyszę, więc jestem w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. To państwowy szpital, który rozwija się dzięki prof. Henrykowi Skarżyńskiemu. Biorę numerek i czekam. (...) Panie rejestratorki są przyzwyczajone, żeby mówić głośno. Wyniki badań w normie. Trzeba wypełnić długi formularz. Po 6 wcześniejszych operacjach ostatecznie będę miał wszczepiony implant. Nie ukrywam, trochę się boję. Ale jestem w dobrych rękach. Trzymajcie dziś za mnie kciuki - czytamy w napisach do filmiku.

Miecznikowski, którego fani znają dzięki hitom "Kombinuj, dziewczyno" czy "Ta dziewczyna" i programów TVP "Tak to leciało!" oraz "Bitwa na głosy", od dawna zmaga się z problemami ze słuchem. Cierpi na otosklerozę - chorobę atakująca tkankę kostną ucha środkowego. Przez nią niemal już zupełnie ogłuchł na prawe ucho. Co ciekawe, mimo kłopotów zdrowotnych, nadal występuje na scenie.

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Internauci wspierają Miecznikowskiego

W sieci pod wpisem i nagraniem Miecznikowskiego zaroiło się od słów wsparcia - i od gwiazd, i od fanów.

Maciejku! Będzie wspaniale! Kochamy Cię - napisała Olga Borys.

Katarzyna Zielińska dodała:

Maciej! Jesteś w najlepszych rękach!!!!! Trzymamy kciuki.

Na kilka ciepłych słów zdecydowała się też Magda Steczkowska:

Najlepsze miejsce! Prof. Skarżynski MISTRZ! I bardzo miły, pomocny personel. Ściskam Cię czule, Kolego Drogi.

W komentarzach pojawiły się też wpisy osób, które podobną operację mają za sobą:

"Jestem po operacji i... żałuję, że nie poddałem się jej wcześniej. Nie było łatwo, ale po 6 miesiącach jest rewelacyjnie", "Życzę, żeby implant zastartował, a rehabilitacja przebiegała bez zakłóceń! Ja już prawie 20 lat po wszczepie", "Ogarniają mnie tam od 2008. Wspaniałe miejsce, zawdzięczam im to, że nadal mogę robić to, co robię".

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