Współzałożyciel Dżemu opuszcza koncerty. Zespół wydał oświadczenie

W historii polskiej muzyki rockowej wyróżnić można kilka zespołów szczególnie istotnych. Z pewnością wielu i wiele od razu zaliczy do tego grona grupę Dżem. Powstała ona w 1973 roku w Tychach z inicjatywy braci Adama i Beno Otrębów oraz Pawła Bergera. Szczególny moment w formacji nastąpił w 1980 roku, kiedy to zaczęła ona zmieniać swój status z amatorskiej na bardziej regularną pod kątem występowania i nagrywania. Pierwszy album Dżemu to legendarna Cegła z 1985 roku. Choć w 1994 roku zespół zmierzył się ze śmiercią swojego wokalisty, Ryszarda Riedla, nie zakończył działalności i wciąż aktywnie nagrywa i koncertuje. Obecnie rolę frontmana w formacji pełni Sebastian Riedel, syn legendarnego Ryśka. To z nim w składzie Dżem wydał pierwszy od aż 16 lat album, Sobie potrzebni.

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Co się dzieje z Beno Otrębą?

Od samego początku jedną z najważniejszych postaci w składzie Dżemu pozostaje Beno Otręba. Współzałożyciel i basista grupy od kilku miesięcy już nie pojawia się jednak na koncertach grupy. Fakt ten budził spory niepokój wśród fanów i fanek, którzy na grupkach fanowskich oraz w komentarzach pod postami w mediach społecznościowych zespołu wprost dopytywali o to, co dzieje się z muzykiem, spekulując na temat stanu jego zdrowia.

Teraz, w poniedziałek 22 czerwca, formacja zdecydowała się wydać oficjalne oświadczenie. Już w jego pierwszych słowach dano do zrozumienia, że na ten moment nie wiadomo, kiedy Otręba wróci na scenę. Grupa zaznacza, że czeka, wypełniając przy tym wszelkie zobowiązania koncertowe. Na tych obecnie w roli basisty pojawia się Janusz Frychel, kojarzony z projektem Gang Olsena. Muzyk współpracuje z Dżemem już od 2008 roku, wspierając zespół w sytuacjach nieobecności Beno Otręby. Z oświadczenia nie wynika, jaki jest powód absencji współzałożyciela Dżemu. W komentarzach fani i fanki grupy wyrażają zrozumienie zaistniałą sytuacją i życzą zdrowia artyście.

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