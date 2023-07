Co to ma być?! Izabella Krzan z SAŁATĄ NA GŁOWIE. Mandaryna nie lepsza. Czy inne gwiazdy zadały szyku?! [ZDJĘCIA]

Maciej Musiał, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów młodego pokolenia, a także Julia Kuczyńska, czyli internetowa influencerka "Maffashion", w połowie kwietnia 2023 roku musieli zmierzyć się z tym, że Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko nim. Zarówno Musiał, jak i Kuczyńska, nie chcieli, by ich twarze były zasłaniane, zgodzili się też na podawanie danych osobowych. Czego dotyczyło oskarżenie? Zdaniem śledczych, celebryci złamali przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za co grozi grzywna od 10 do nawet 500 tys. złotych. Maciej Musiał na Instagramie 31 sierpnia 2021 r. i 6 lipca 2022 r. miał reklamować szkocką whisky oraz włoskie piwo, z kolei Maffashion "tylko" włoskie piwo - 23 czerwca 2022 roku. Teraz zapadł wyrok.

Maciej Musiał i Maffashion skazani! Sąd nie miał wątpliwości. Wysokość kary zaskakuje

Dziennikarze portalu tvp.info ustalili, że pod koniec maja 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał wyrok nakazowy skazujący Maffashion i Musiała na grzywny. Wysokość kary jest jednak dosyć zaskakująca.

– Maciejowi M. wymierzono karę łączną grzywny w kwocie 15 tys. zł, Julia K. została ukarana karą grzywny w kwocie 10 tys. zł. Oskarżeni będą musieli ponieść także koszty procesu – potwierdził w rozmowie z TVP prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Co oznacza wyrok nakazowy? To taki, w którym nie biorą udziału strony postępowania. Sąd nie miał wątpliwości o winie celebrytów, ale wyrok jeszcze nie jest prawomocny, więc ci mogą się od niego odwołać.

