Maciej Musiał ściąga spodnie i pręży umięśnioną klatę. Ależ z niego rarytas!

Maciej Musiał od lat obecny jest w polskim show-biznesie. Chłopak popularność i uznanie fanów zdobył dzięki filmom "Mój biegun" czy "Chłopi", a także serialom "Ojciec Mateusz" oraz "Rodzinka.pl". Niedawno Maciek wziął udział w show "Taniec z Gwiazdami". Niestety mimo ogromnych umiejętności nie wygrał show. Chłopak należy do tego grona gwiazd, które regularnie prowadzą swoje media społecznościowe. To właśnie tam dodaje wpisy, w których opowiada o swoim życiu prywatnym i zawodowym. Niedawno pojawiły się tam jego gorące fotki.

Maciej Musiał pręży umięśnioną klatę i ściąga spodnie

W czwartkowe popołudnie na instagramowym profilu Macieja Musiała pojawiły się aż dwie fotki. Chłopak zaprezentował na nich ciało Adonisa. Widać, że regularnie ćwiczy oraz ma dobrze skomponowaną dietę. W sieci pojawiła się masa komentarzy zachwyconych fanów oraz fanek. Większość była pod wrażeniem jego sylwetki. Trzeba przyznać, że nasz polski Maciej wygląda jak niejedna gwiazda Hollywood. Czyżby szykowała się jakaś rola za oceanem?

Wielu internautów w komentarzach nawiązało do popularnego trendu na TikToku: "On naprawdę jest taki wyględny? Wyględny?? On jest boski, twarz to mu chyba Michał Anioł dłutem haratał"

"Kolejny raz w tym roku jest Boże Ciało" - napisał z kolei ktoś inny."Moja mama mówi, że przystojny" - napisał z kolei kolega Macieja Musiała Adam Zdrójkowski.

