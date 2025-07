Maciej Musiał uratował Kingę Dudę! Szli bulwarami i nagle pojawiło się dwóch typków

Kinga Duda nigdy nie miała parcia na szkło. Córka prezydenta RP po cichu zajmowała się nauką i karierą. W sobotę, 5 lipca, jednak gruchnęła wiadomość, obok której nie da się przejść obojętnie. Kinga Duda wzięła ślub! Jak donosił portal Shownews.pl, ceremonia odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Suknia w kolorze perłowej bieli, którą miała na sobie córka Andrzeja Dudy była skromna, lecz bardzo gustowna. Wcześniej o życiu uczuciowym prezydentówny niewiele się mówiło. Swego czasu sporo emocji wzburzała jej relacja z Maciejem Musiałem, aktorem i uczestnikiem jednej z ostatnich edycji "Tańca z Gwiazdami". Okazuje się, że Kinga Duda została kiedyś przez niego uratowana. Prezydentówna i Maciej Musiał szli bulwarami i nagle pojawiło się dwóch typków. Jeden z nich miał "lecieć" na córkę Andrzeja Dudy.

Kinga Duda nie będzie na utrzymaniu męża. Zarabia więcej niż jej ojciec

O tamtej sytuacji i generalnie o relacjach z Kingą Dudą Maciej Musiał opowiedział kiedyś w programie Kuby Wojewódzkiego.

- zdradził aktor, który postanowił internetowo "zaczepić" córkę Andrzeja Dudy w momencie, gdy ten po raz pierwszy zostawał głową państwa.

Jak pan Andrzej został prezydentem, to w trakcie wieczoru wyborczego znalazłem Kingę na Facebooku (...) Zaczepiłem ją. Nie odczepiła mnie, zaczęliśmy trochę pisać

- wyjawił Maciej Musiał, który później razem z Kingą Dudą przechadzał się po pałacu Prezydenckim. Pomiędzy aktorem a prezydentówną jednak nie wybuchło żadne gorące uczucie, jak niektórzy sugerowali.

Spotkaliśmy się, pokazała mi pałac i zrobili nam zdjęcia. To one później sprawiły, że została do tego dopisana cała historia. Zdarzało nam się wymieniać SMS-y