Kinga Duda wyszła za mąż? Kim jest jej tajemniczy wybranek?

Ślub Kingi Dudy w Pałacu Prezydenckim?

Kinga Duda i jej wybranek, Mateusz mieli powiedzieć sobie "tak" w scenerii, która łączy w sobie elegancję i prywatność. Wybór Pałacu Prezydenckiego jako miejsca uroczystości nie był przypadkowy. Zapewniał on nie tylko dyskrecję, ale i bezpieczeństwo, co w przypadku córki urzędującego prezydenta miało kluczowe znaczenie - pisze Shownews. Ślub Kingi Dudy był trzymany w tajemnicy do samego końca.

Warto zaznaczyć, że na parterze Pałacu Prezydenckiego znajduje się kaplica pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Do pałacu przynależy też mniej znana część z zabytkowym ogrodem, która idealnie nadaje się na przyjęcie weselne. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło najbliższej rodziny. Na miejsce przybyli m.in. rodzice Andrzeja Dudy, Jan i Janina Dudowie. Jan Duda przed wejściem na ślub wnuczki pomodlił się w pobliskim Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca.

Weselne Menu

Jak donosi portal, Kinga Duda postanowiła zrezygnować z pałacowej kuchni i powierzyła przygotowanie weselnego menu jednemu z najbardziej cenionych cateringów w stolicy - "Kręgliccy". Przyjęcie weselne zaplanowano na około 50 osób. Goście mogli delektować się wyrafinowanymi smakami kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu.

Przykładowe pozycje w menu:

Mus z wędzonego pstrąga z kalarepką i piklowaną rzodkiewką

Carpaccio z pieczonych buraków z musem z orzechów włoskich i kwiatami bratków

Tatar z polędwicy wołowej z siekaną szalotką, piklami i sosem diżońskim

Konfitowana pierś z kaczki w sosie z czerwonej porzeczki i rabarbaru.

Kim jest mąż Kingi Dudy?

Wybrankiem Kingi Dudy jest Mateusz, młody prawnik, który zdobył uznanie nie tylko w Polsce, ale i za granicą. ShowNews jako pierwszy informował, że Kinga Duda zaręczyła się ze swoim partnerem Mateuszem. Wybranek córki prezydenta Andrzeja Dudy do tej pory pozostawał w cieniu.

Mateusz może pochwalić się imponującym wykształceniem, w tym studiami na renomowanym University of Cambridge. Ukończył między innymi University of Cambridge, i jest doktorem prawa. Obecnie sam wykłada, ale już w Polsce.

Mateusz jest starszy od Kingi Dudy o 4 lata. Pasjonuje się koszykówką, w której niegdyś grał na poziomie amatorskim.

