Maciej Orłoś już w czwartek w "Teleexpressie"!? Wielki powrót legendy TVP

Wygrała w sądzie z PiS. Teraz wróciła do TVP Info. Jej mąż to gwiazda TVN24

- Myślę, że może pod koniec pierwszego tygodnia Nowego Roku uda się rozpocząć nadawanie na nowo „Teleexpressu”. Co do „Panoramy” to późniejsza kwestia - nie umiem powiedzieć, ale będziemy robić wszystko, by był to styczeń - mówi serwisowi Wirtualnemedia.pl Grzegorz Sajór, nowy szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. - Ograniczają nas wyłącznie względy technologiczne. Woronicza to wspaniałe miejsce, ale trochę nieprzystosowane do programów informacyjnych.” Z powodu okupacji budynków przy Placu Powstańców przez byłych pracowników TAI, gdzie w ostatnich latach realizowano programy informacyjne, nowe szefostwo TVP jest zmuszone działać na Woronicza - dodaje.

Pierwsze wydanie nowego "Teleexpressu" poprowadzi najprawdopodobniej Maciej Orłoś (64 l.), który do TVP wraca po 7,5 roku przerwy. Ostatnie wydanie serwisu prowadził 31 sierpnia 2016 roku. W mediach pojawiło się ostatnio, ile zarabiał w Telewizji Polskiej. Od 2013 do 2016 roku miała być to kwota 2 milionów złotych.

Na razie nie wiadomo, co z pozostałymi prezenterami "Teleexpressu", czyli Krzysztofem Ziemcem, Martą Piasecką, Rafałem Patyrą i Beatą Chmielowską-Olech. Szefową ma zostać Danuta Dobrzyńska, była prezenterka serwisu. Wiadomo już także, że w "Teleexpressie" nie zobaczymy Marka Sierockiego, który został z niego zwolniony po 37 latach.

Jeśli chodzi o nową "Panoramę" to ma ją prowadzić m.in. Jarosław Kulczycki, który pojawia się już w TVP Info. Prawdopodobnie będzie także szefem serwisu informacyjnego TVP2.