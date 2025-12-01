Maciej Orłoś pochwalił się córką: „Jestem niesamowicie dumny”

Marta Kowalska
2025-12-01 18:24

Maciej Orłoś świętuje rodzinny sukces! Dziennikarz pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem swojej córki Meli, która właśnie ukończyła studia muzyczne w Berlinie. Do fotografii dodał wzruszający wpis pełen dumy i wiary w świetlaną przyszłość młodej artystki.

Córka Macieja Orłosia skończyła studia w Berlinie

Maciej Orłoś, znany dziennikarz i prezenter, podzielił się z fanami wyjątkową wiadomością. Jego córka, Mela, ukończyła prestiżowe studia w berlińskim Bimm University/Bimm Music Institute na kierunku songwriting. To ogromny krok w jej muzycznej drodze, który rodzina świętowała z wielką radością. Dumny tata nie ukrywał emocji. Na Facebooku opublikował zdjęcie z koncertu dyplomowego swojej córki – momentu, który wieńczy lata ciężkiej pracy i artystycznego rozwoju.

Maciej Orłoś publikuje wzruszający wpis: „Tworzy świetną muzykę”

Pod fotografią z koncertu Meli, która wystąpiła podczas uroczystości ukończenia studiów, Orłoś zamieścił poruszające słowa:

Moja córka Mela ukończyła właśnie studia w berlińskim Bimm University/Bimm Music Institute na kierunku "songwriting". Tworzy świetną muzykę i trzymam mocno kciuki za jej dalsze muzyczne sukcesy!

– napisał, dodając serduszko, ogień i brawa. W kilku zdaniach uchwycił dumę, miłość i podziw dla talentu córki. Dla Meli to symboliczny moment wejścia w dorosłą, profesjonalną ścieżkę w świecie muzyki.

Mela Orłoś tworzy autorską muzykę

Mela Orłoś od lat rozwija się artystycznie, a studia w Berlinie pozwoliły jej dopracować styl i warsztat. Tworzy autorską muzykę, pisze teksty, występuje na żywo i zdobywa coraz większą pewność siebie na scenie. Jej ojciec nie ukrywa, że kibicuje jej na każdym kroku – i chętnie pokazuje jej sukcesy szerszej publiczności.

Internauci błyskawicznie zaczęli gratulować młodej artystce, chwaląc zarówno talent Meli, jak i zaangażowanie rodziców wspierających ją w rozwijaniu pasji: "Gratulacje. Świat należy do niej", "Serdeczne gratulacje i pozdrowienia dla zdolnej córki oraz pozdrowienia dla Pana", "Przynajmniej jeden ojciec wybrał dla córki dobry instrument, albo sobie sama wybrała".

Czym jest ?

Bimm University to międzynarodowa uczelnia muzyczna z kampusami m.in. w Berlinie, Londynie, Hamburgu i Dublinie. Znana z kierunków praktycznych: songwriting, produkcja muzyczna, performance. Kształci przyszłych twórców, wokalistów i producentów, pracujących w branży kreatywnej.

MACIEJ ORŁOŚ