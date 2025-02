Maciej Panek wywołał sensację na Balu TVN. Teraz jest pod ostrzałem oskarżeń!

Maciej Panek kolejnym patocelebrytą?

TVN i Polsat nie mają szczęścia do celebrytów. Lansowany przed laty w TVN Krzysztof Rutkowski, wielka gwiazda "Królowych życia" Dagmara Kaźmierska (oboje później w polsatowskim "Tańcu z gwiazdami") czy Arkadiusz "Megakot" Zgorzelski (również z "Królowych życia") - wszyscy znaleźli się pod pręgierzem zarzutów i to nie byle jakich. Kaźmierskiej przypomniano, że jako sutenerka znęcała się nad swoimi "podopiecznymi", Rutkowski - ponoć oszukał na pieniądze klientkę, a Megakot... cóż, szczeciński celebryta pochował aż 4 partnerki w niejasnych okolicznościach.

Maciej Panek i sławne klientki

Teraz do tej "wesołej" gromadki dołącza Maciej Panek, promowany w programach Polsatu i TVN jako ekspert od medycyny estetycznej i odmładzania. Wśród chętnie fotografujących się z nim celebrytek można znaleźć choćby Monikę Jarosińską, Karolinę Pilarczyk, Monikę Miller, Kasię Cichopek, Agnieszkę Kaczorowską, Nataszę Urbańską czy Justynę Gardek, z którą Panek wybrał się na słynny bal charytatywny Fundacji TVN, czym wywołali nie małą sensację towarzyską.

Maciej Panek udawał że operuje? W rzeczywistości jest... dentystą

Teraz portal Goniec.pl donosi, że Maciej Panek nie do końca jest tym, za kogo się podaje. Jego (sponsorowany przez niego samego) program w TVN "Młodość na zamówienie" ma być czymś w rodzaju mistyfikacji, bo sam Panek - z wykształcenia dentysta - nie może robić operacji plastycznych. Z artykułu Krzysztofa Boczka wynika, że lekarz ma też mieć na koncie dokonywanie zabiegów, np. wstrzykiwanie botoksu, w domu u pacjentek lub w swoim mieszkaniu, czyli w warunkach niesterylnych. Miał być też karany przez izbę lekarską za dokonywanie zabiegów, do których nie ma uprawnień.

Maciej Panek - odpowie na zarzuty?

Pojawiają się też zarzuty wobec Panka i jego kliniki o bardzo niezadowolonych klientach i klientkach, oraz o zastraszaniu pozwami i znikających negatywnych komentarzach w sieci. Co na to sam zainteresowany? Do tej pory nie zdecydował się odpowiedzieć na pytania czy jakkolwiek skomentować sprawę. Dzieli się za to na swoim Instagramie fotkami z Dubaju.

Dziennikarz dotarł do klientek, które zarzucają między innymi nieudane zabiegi, brak opieki po nich, skutki uboczne oszpecające ich ciało i twarze - np. opadającą powiekę, botoks w szyi który uniemożliwiał jedzenie czy nieprawidłowo "odmłodzone ręce".

Będzie z tego afera?