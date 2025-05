Choć Maciej Pela przez lata pozostawał w cieniu medialnym, dziś znajduje się w centrum zainteresowania opinii publicznej. Niestety, nie za sprawą sukcesów zawodowych, lecz rozstania z Agnieszką Kaczorowską – tancerką i aktorką, z którą przez lata tworzył parę. Choć początkowo deklarowali, że chcą przejść przez ten trudny czas w sposób kulturalny i z dala od kamer, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Konflikt byłych partnerów przeniósł się do mediów, a każda kolejna wypowiedź budzi coraz więcej emocji.

W najnowszym wywiadzie dla "Świata Gwiazd" Maciej Pela powrócił wspomnieniami do momentu rozpadu swojego małżeństwa. Już na początku rozmowy dziennikarz zauważył, że na twarzy rozmówcy pojawił się dawno niewidziany uśmiech. Tancerz nie ukrywał, że choć zdarzają się lepsze dni, to wciąż mierzy się z trudnymi emocjami.

Pela odniósł się również do kwestii, która niezmiennie interesuje opinię publiczną – przyczyn rozstania. Choć nie wskazał bezpośrednio konkretnego powodu, dał do zrozumienia, że posiada materiały mogące mieć znaczenie w przypadku ewentualnego sporu sądowego.

To jest pytanie nie do mnie, czy to był inny mężczyzna, czy nie. Ja mam teczkę dowodów, faktów i jeżeli będzie trzeba, to zostanie oczywiście użyta, natomiast to jest moja odpowiedź, którą znalazłem sam - odpowiedział Pela.