Maciej Rock ocenił Dowbora w TVN. Szykuje się kolejny transfer?

Maciej Rock to jeden z bardziej znanych polskich prezenterów. Gwiazdor niedawno został jednym z prowadzących popularny program "Must Be the Music. Tylko muzyka". W rozmowie z nami wyjawił, co sądzi o występach Macieja Dowbora w TVN, a także zdradził czy planuje transfer do innej telewizji.