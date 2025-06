Maciej Smoliński wraca z nowym singlem. "Lato i My" to wakacyjna opowieść pełna emocji

Ogromne problemy festiwalu Podsiadły. Ludzie go masakrują! Muzyk przepraszał ze sceny

Nowy singiel Macieja Smolińskiego to nie tylko chwytliwa melodia, ale przede wszystkim opowieść o miłości, która zrodziła się podczas letniego wypoczynku. "Lato i My" to piosenka międzypokoleniowa – dotyka emocji, które zna każdy, kto choć raz przeżył wakacyjne zauroczenie. Smoliński nie ukrywa, że zależy mu na czymś więcej niż chwilowej popularności.

- Mam starą duszę. Kocham piosenki i teksty, które potrafią teleportować mnie do wspomnień i pięknych momentów w życiu. Zależy mi, aby „Lato i My” stało się nie tylko trendem na popularnych mediach społecznościowych. Chciałbym aby piosenka trafiała do serc ludzi, którzy doceniają teksty, które zostają z nami na dłużej. Oby to była taka muzyczna mikstura, która przeniesie nas do wakacyjnych wspomnień w dowolnym momencie roku - mówi artysta.

Wakacyjna historia z Międzyzdrojów

"Lato i My" to swoisty muzyczny wehikuł czasu. Historia osadzona nad polskim morzem ma w sobie coś bardzo uniwersalnego – pierwsze spojrzenie, spacer po plaży, zapach morskiej bryzy. To właśnie te emocje Maciej Smoliński próbuje uchwycić i przekazać słuchaczom.

Utwór powstał we współpracy z autorką tekstu Ewą Olczak, a za aranżację odpowiada Bartosz Bocheński. Efekt? Piosenka, która łączy klasyczną wrażliwość z nowoczesnym brzmieniem – idealna na letnie playlisty i romantyczne wieczory.

Amerykański klip Macieja Smolińskiego

Choć fabuła utworu dzieje się w Międzyzdrojach, teledysk do piosenki został zrealizowany w Chicago podczas amerykańskiej trasy koncertowej Macieja Smolińskiego w 2024 roku. Klip doskonale oddaje energię i klimat piosenki – jest barwny, dynamiczny i pełen ujęć, które przywołują wspomnienia beztroskich wakacji.

Kim jest Maciej Smoliński?

Maciej Smoliński to postać doskonale znana fanom disco polo. Od 14 lat związany z Polo tv, artysta zyskał popularność nie tylko jako prezenter, ale również jako wokalista. Na scenie wyróżnia się charyzmą, uśmiechem i niepowtarzalnym kontaktem z publicznością. Jego piosenki często pojawiają się na listach przebojów i są grane na imprezach w całej Polsce.

"Lato i My" ma szansę stać się kolejnym z tych utworów, które zostają z nami na dłużej – jako muzyczne wspomnienie ciepłych wieczorów, wakacyjnych spacerów i pierwszych zauroczeń.

Czy "Lato i My" zostanie hitem lata?

Nowy singiel Smolińskiego ma wszystko, by stać się nie tylko przebojem wakacyjnego sezonu, ale i piosenką, do której będziemy wracać przez cały rok. Uniwersalne emocje, chwytliwa melodia i osobisty przekaz sprawiają, że "Lato i My" trafia prosto w serce.

Maciej Smoliński znów przypomniał, że disco polo potrafi być szczere, emocjonalne i... pięknie nostalgiczne.