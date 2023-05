Magda Femme ma problemy finansowe? Była żona Wiśniewskiego może stracić dom

Jak poinformowało "Twoje imperium" dom Magdy Femme został wystawiony na licytacje przez syndyka. Ogłoszenie syndyka masy upadłościowej o sprzedaży z wolnej ręki domu Magdy Femme w Krupiej Wólce pod Warszawą miało pojawić się w sieci jakiś czas temu. Cena wywoławcza nieruchomości opiewała na prawie 940 tys. zł. Zapytana o sprawę piosenkarka ucięła temat, twierdząc, że ktoś zrobił jej głupi żart.

Jednak okazuje się, że nie do końca to prawda. Dane w postępowaniu upadłościowym są jawne, a lista wierzytelności piosenkarki trafiła do sądu. Jak poinformowała Monika Cichońska z Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości jest nieaktualne. Przedstawiciela kancelarii dodała, że Magda Femme złożyła wniosek o umorzenie postępowania. Sąd jak dotąd nie przychylił się, ani nie odrzucił wniosku wokalistki.

Kilka lat temu głośno było o kłopotach finansowych Wiśniewskiego. Muzyk stracił ogromne pieniądze i ogłosił upadłość majątkową. Dziś zapewnia, że udało mu wyjść z kłopotów. Celebryta znalazł nawet sponsorów i wraz z nimi buduje ogromny dom dla całej rodziny. Postępy na budowie można śledzić w reality show, publikowanym na jego kanale na YouTube.

