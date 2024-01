Magda Gessler i skandaliczne wideo

Internet od kilku dni żyje głownie szokującym (dla niektórych) nagraniem z Magdą Gessler w roli głównej. Janusz Palikot udostępnił na swoim Twitterze wideo z imprezy, która - jak się okazało - miała miejsce 2 lata temu. Według relacji bliskich Gessler osób, z którymi skontaktowała się nasza redakcja, restauratorka nie wyraziła zgody na publikację i była pewna, że nagranie z prywatnej imprezy nie ujrzy światła dziennego.

Jak z kolei napisał Pudelek, powołując się na "znajomą" Magdy Gessler, "Magda od wielu miesięcy nie ma żadnego kontaktu z Palikotem, a on wyciągnął prywatne nagranie i opublikował je w sieci, by kosztem Magdy wypromować swoją książkę". Palikot faktycznie wydaje się zdeterminowany, by zrobić absolutnie wszystko, by sprzedać swoją książkę, a tym samym mieć środki na spłatę chociaż części ogromnego zadłużenia.

Jak widać Palikot jest w stanie nawet pociągnąć na dno niegdysiejszych przyjaciół - bo zarówno Magda Gessler, jak i Kuba Wojewódzki mają przez niego nie tylko kiepską prasę, ale i poważne problemy z prawem - zarzuty związane z nielegalnym promowanie wysokoprocentowego alkoholu. Bez względu jednak na okoliczności powstania nagrania, jak i jego publikacji, mleko się rozlało i cała Polska mogła zobaczyć jak Magda Gessler bawi się na "prywatnej imprezie". "Wygląda jak duży k***s, który zawsze sterczy! Więc po wódce TAK proszę państwa (sterczy - przy red.)" - pokrzykiwała wyraźnie pobudzona Gessler, wykonując ruchy z butelką alkoholu. "A jak ja się pokażę, robię l**kę Palikotowi, k**wa. Nie jemu na jawie, ale jego kartonowi, k**wa, czyli rodzaj, powiedziałabym, protezy" - wywrzaskiwała prosto w oko kamery telefonu.

Skontaktowaliśmy się z ekspertką, znaną między innymi z występów w "Dzień dobry TVN", Anetą Wroną. Zapytaliśmy o to, jak afera może wpłynąć na wizerunek Magdy Gessler. Jej odpowiedź jest nieco zaskakująca:"Ciekawe, że nikt nie pyta, jak to wpłynie na wizerunek Janusza Palikota? To on tu naruszył nie tylko dobre obyczaje, etykietę ale i prawo. A najwięcej komentarzy dotyczy jednak zachowanie Magdy Gessler. Myślę, że Magdzie Gessler to nie zaszkodzi. Odwrotnie. Wśród jej sympatyków nabierze wiarygodności, przyzwyczaiła ich do przaśnych, a nawet wulgarnych tekstów. W dodatku jeśli prawdą jest że Palikot wrzucił to nagranie bez jej zgody, to ona stała się ofiarą nieuczciwego „znajomego”. No a kto z nas nie rzucał knajackich tekstów biesiadując ze znajomymi, niech pierwszy rzuci w Gessler kamieniem." - komentuje w rozmowie z Super Expressem Aneta Wrona, ekspertka od wizerunku, która zajmuje się szkoleniami z zakresu wystąpień publicznych i kreowania wizerunku. Niewykluczone, że o wizerunek Janusza Palikota nikt nie pyta, bo jest już dokumentnie skompromitowany...

Aneta Wrona pracowała m.in. z Ulą Chincz, Joanną Przetakiewicz czy Piotrem Kraśko. Prowadzi warsztaty i sesje coachingowe z wystąpień publicznych i komunikacji, jest też specjalistką do spraw kreowania medialnego wizerunku. Jej wypowiedź, choć dla wielu może być zaskakująca, zwraca uwagę na istotną kwestię - czy Magda Gessler faktycznie pokazała coś, czego się po niej nie spodziewaliśmy?Zobacz również:

