Magda Gessler o najlepszych produktach na lato. Na co będzie sezon?

Magda Gessler wskazuje ulubione warzywa i owoce na lato

Magda Gessler niezaprzeczalnie uchodzi za jeden z największych autorytetów w polskim świecie kulinariów. Z racji rozpoczęcia lata postanowiono zapytać gwiazdę popularnych formatów telewizyjnych takich jak „MasterChef” oraz „Kuchenne rewolucje”, na jakie konkretnie przysmaki Polacy powinni zwracać baczną uwagę podczas wakacyjnych wizyt na straganach. Znana restauratorka wymieniła całą listę swoich ulubionych produktów.

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Oczywiście truskawki, rabarbar, bób, który już się kończy. Szparagi białe, które ubóstwiam. Trochę przechodzimy już na zielone, ale jeszcze się nie nasyciłam białymi. Polskie chyba są najlepsze, jakie jadłam w życiu, ponieważ naprawdę nie są nawożone w taki sposób jak w Holandii czy w Niemczech. Ten smak jest niepowtarzalny. Kalafior. Kurki się zaczynają. Zaczynają się zaraz jagodzianki, które dla mnie są życiodajne i są przepyszne i najlepsze w Polsce - poleca Magda Gessler w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKA.pl

Wysokie ceny szparagów. Magda Gessler tłumaczy powód

Szparagi stanowią jeden z najbardziej rozchwytywanych przysmaków w trwającym okresie, jednak mnóstwo Polaków głośno wyraża niezadowolenie z powodu ich wysokich kosztów na stoiskach. Z czego dokładnie wynikają tak wygórowane ceny i dlaczego klienci muszą płacić za te chrupiące warzywa aż tyle pieniędzy?

Wydaje mi się, że też koszty produkcji są coraz droższe przez prąd, przez transport, przez koszt benzyny, przez wojnę w Iranie. No i to wszystko wpływa na to, co Państwo dostają od restauratorów i od kawiarni - wyjaśnia Gessler w wywiadzie dla ESKI.

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Białe szparagi według Magdy Gessler są lepszym wyborem

Gwiazda telewizji stanowczo podkreśla, że znacznie bardziej przyjazną dla portfela opcją na zakupach są szparagi białe, a nie te zielone. Słynna kreatorka smaku jest głęboko przekonana o ich wyższej jakości.

Ja uważam, że najlepsze szparagi w Polsce to białe. Tylko wymagają pracy. [...] Polska jest znakomitym producentem białych szparagów i one potrafią być bardzo tanie w sezonie.

Magda Gessler o zaniku prawdziwej sezonowości produktów

Doświadczona restauratorka zwróciła także baczną uwagę na fakt, że w dzisiejszych realiach rynkowych niezwykle trudno jest jednoznacznie mówić o żywności sezonowej. Globalizacja oraz nowoczesne metody ciągłych upraw sprawiły, że dawny porządek uległ zatarciu na sklepowych półkach całego świata.

Dla mnie to są bardzo ważne produkty. Natomiast gdzieś ten świat zaburzył trochę ten porządek sezonowości. W każdym sezonie można dostać wszystko, tylko po co? - pyta gwiazda TVN-u.