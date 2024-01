Magda Gessler rozstanie się z ukochanym?

Nie ma wątpliwości, że Magda Gessler to jedna z najbarwniejszych postaci show-biznesu. Od lat jest jedna z najpopularniejszych i najbardziej dochodowych gwiazd TVN. Gwiazda od lat żyje ze swoim ukochanym w związku na odległość. Mąż zaproponował jej, by nieco zwolniła tempo i wyjechała z nim na słoneczną Florydę. Niestety gospodyni „Kuchennych rewolucji” nie chce o tym słyszeć, mimo że ostatnio zebrały się nad nią czarne chmury. Stała się, m.in. bohaterką afery wywołanej przez Janusza Palikota (59 l.), który przedstawił słynną restauratorkę w nieciekawym świetle, upubliczniając nagrania z prywatnego spotkania. Celebrytka może mieć także poważne problemy za reklamę alkoholu w swoich social mediach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zawiadomienia, które złożyło Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Magda, publikując na swoich internetowych profilach posty zawierające lokowanie alkoholu, prawdopodobnie złamała zasadę ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może mieć przez to poważne problemy, które nadszarpną jej kieszeń. Zdaje się jednak wszystkim nie przejmować. Ani myśli, by zwolnić tempo! - Nie widzę się na emeryturze. Nie wiem, co to jest. Mój mąż cały czas chce, żebym przeszła na emeryturę. Chyba zwariował. Chce, żebym zmywała statki i mu gotowała. Chciałby wyjechać na Florydę, a przecież to jest umieralnia. Podobno dla bogatych ludzi, ale co za różnica? Śmierć jest śmierć. Dotyczy wszystkich ludzi. Więc dla mnie Floryda to jest umieralnia. Jakiś obłęd! Jak można w ogóle w tak młodym wieku myśleć o emeryturze?! To już człowiek się zabija od razu – wyznała Magda Gessler w podkaście dla Imponderabilia. - Nie boję się śmierci, wiem, że zginę w biegu – dodała.

