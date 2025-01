Magda Gessler rozprawiła się z nieprzyjemnymi plotkami. Nie do wiary, że tak o niej mówią!

Magda Gessler w nowym programie emitowanym na antenie TVN "Magda gotuje Internet" gości popularnych w sieci celebrytów. Każdemu z nich zadaje pytania o hejt i najgorsze plotki, jakie o sobie czytali.

W nowym wywiadzie restauratorka została zapytana o to samo. Okazuje się, że spośród wielu nieprawdziwych informacji, które o sobie czyta i słyszy, jedna boli ją szczególnie.

Gessler podkreśla, że gdyby piła nałogowo, nie byłaby w stanie tyle pracować. W "Kuchennych rewolucjach" piętnuje zresztą nadużywających alkoholu kucharzy, tłumacząc, że używka wpływa na odczuwanie smaków i bardzo przeszkadza w gotowaniu.

Alkohol niestety bywa częścią kulinarnego świata, jednak Magda Gessler zapewnia, że go nie nadużywa.

Ale to nie był pierwszy raz, gdy restauratorka tłumaczyła się z braku uzależnienia i plotek na temat alkoholizmu.

Największa bzdura to to, że piję alkohol i że mam jakieś uzależnienie. To obłęd, ponieważ ani u mnie w domu, ani nigdy nie było takiego problemu. To było jedno zdjęcie zrobione 20 lat temu w Katowicach i ono zmieniło percepcję ludzi. To bardzo boli, bo to nieprawda - mówiła Gessler niemal dwa lata temu Plejadzie.