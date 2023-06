Magda Gessler szokuje. Jak tam można w XX wieku? Gwiazda insynuuje, że mężczyźni wybierają związki z innymi mężczyznami ponieważ kobiety przestały być seksowne

Finalistka ukraińskiego "The Voice Kids" dołączyła do polskiego zespołu. Wcześniej uciekła z ogarniętego wojną kraju

Magda Gessler szokuje. Powiedziała to na poważnie

Magda Gessler od lat budzi wiele kontrowersji. Niektórzy kochają jej bezkompromisowość i cięty język. Wydaje się jednak, że najnowsza wypowiedź gwiazdy TVN może spotkać się z wyjątkowym ostracyzmem. Popularna restauratorka w rozmowie z portalem pomponik.pl wypowiedziała się bowiem o związkach jednopłciowych i jest to bardzo kontrowersyjna wypowiedź. Podczas wywiadu poruszony został wątek związków oraz kwestii porzucania parterek na rzecz młodszych kobiet. Magda Gessler uznała, że to dobry moment, by wypowiedzieć się o związkach jednopłciowych. - Powiem to bardzo odważnie, coraz więcej mężczyzn wybiera opcję męsko-męską przez to, że się boją kobiet, dlatego że kobiety czują się bardzo samotne i osaczają mężczyzn i nie potrafią absolutnie być kobiece, bo są już tak zniecierpliwione, że zapomniały o sztuce uwodzenia, sensualności. To nie chodzi porno, seks, tu chodzi zwyczajną, słodką, kobiecą sensualność - przyznała Magda Gessler.

Nie trzeba było długo czekać, a pod nagraniem pojawiły się komentarze ostro krytykujące Magdę Gessler. Internauci zarzucili gwieździe, że jest "odklejona", inni pytali się, czy ta wypowiedź jest na serio. - A to nie jest tak, że decyduje za nas orientacja i tak jakby nie mamy na to wpływu? - pisali oburzeni internauci.

