Nie do wiary

Magdalena Mołek i Maciej Taborowski są małżeństwem od 2011 roku. Mają dwóch synów, Henryka i Stefana. Para jest teraz na ustach całej Polski po tym, jak Taborowski został ogłoszony nowym wiceprezesem rady nadzorczej TVP, po zmianach w mediach publicznych, jakie wprowadza nowa władza. Mężczyzna jest prawnikiem, to doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, specjalista w zakresie prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego, a w latach 2019–2022 zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2021 roku został laureatem nagrody specjalnej Press Club Polska za działalność na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, w tym wolności słowa. Brał też udział w głośnej akcji medialnej "Wolne sądy". Jego nominacja na wiceprezesa rady nadzorczej TVP wywołała spekulacje na temat tego, czy jego żona-dziennikarka Magda Mołek może liczyć na program w TVP.

Magda Mołek dostanie program w TVP?! Jej mąż został wiceprezesem rady nadzorczej stacji

Magda Mołek jest znaną i lubianą dziennikarką, która już kiedyś pracowała w TVP. Największą popularność prezenterka zyskała jednak za czasów współpracy ze stacją TVN, gdzie rozwijała medialnie skrzydła. Ostatecznie w 2020 roku przeniosła większość swojej działalności do internetu. W serwisie Youtube założyła wówczas kanał "W moim stylu", na którym publikowała wywiady z gwiazdami. Współprowadziła też podcast "Rozważna i Erotyczna" w aplikacji Empik GO, a w 2021 roku zaczęła prowadzić podcast "Z pokolenia na pokolenie". Z uwagi na to, że jej mąż Maciej Taborowski został wiceprezesem rady nadzorczej TVP, wielu ludzi zastanawia się, czy Mołek dostanie teraz program w tej stacji. Na razie nic na ten temat nie wiadomo, dziennikarka sama nie komentuje również ostatnich doniesień. Z pewnością dowiemy się w najbliższym czasie.

