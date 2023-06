Magda Mołek otworzyła się na temat mobbingu i odejścia z TVN. "Po prostu dziesięć lat się kotłowałam..."

Nie tylko Roksana Węgiel. Jej koleżanka z The Voice Kids ma 10 lat starszego chłopaka. To syn znanej gwiazdy!

Magda Mołek trzy lata temu dość niespodziewanie odeszła z telewizji i rozpoczęła działalność na własną rękę. Dziś prężnie działa w Internecie i rozwija swój kanał w serwisie YouTube i prowadzi autorski format "W moim stylu". Ostatnio Magda Mołek miała okazję zagościć w podcaście "Kobiety objaśniają świat". Prowadząca poruszyła między innymi temat głośnego odejścia z Mołek z TVN. Nie zabrakło gorzkich słów!

Magda Mołek szczerze o odejściu z TVN. Była świadkiem mobbingu

Magda Mołek w rozmowie wyznała, że z decyzją o odejściu z TVN zwlekała kilka lat. - Zawsze czułam, że chcę robić coś więcej, inaczej i nie potrafiłam za bardzo tego sczytać ze swojej świadomości, albo podświadomości. Dlatego z TVN odchodziłam psychicznie dziesięć lat, ja po prostu dziesięć lat się kotłowałam. Pracowałam tam w sumie 16 lat, ale dziesięć tych ostatnich to już było takie myślenie o tym, dlaczego mi jest niewygodnie, co ja robię źle, dlaczego ja się w tym nie odnajduje, dlaczego to mnie przerasta - powiedziała.

Podczas podcastu poruszono również temat mobbingu, o którym jest coraz głośniej w świecie telewizji. Mołek przytoczyła sytuację, której była świadkiem, pracując w "Dzień Dobry TVN.

- To jest w ogóle taki teren, na który wchodzę w opowieściach, bo je słyszałam stamtąd, ale ich nie doświadczyłam. A może byłam świadkinią w tym sensie, że pamiętam spotkanie z jedną z dziennikarek, reporterek pracujących w "DDTVN", która najpierw siedziała ze mną na kolegium, a jak się skończyło kolegium, to (...) weszłam do łazienki i zastałam szlochającą strasznie dziewczynę. Byłam przerażona, natychmiast zapytałam, co się stało. Nastąpiła reakcja klasyczna, czyli otarcie łez, "nic absolutnie", profesjonalizm i wyszła. (...) Więc myślę, że to był ten raz, kiedy ktoś płakał z powodu pracy, a nie "bo miała chore dziecko". Gdyby miała chore dziecko, to by powiedziała, że to o to chodzi - wyznała Mołek.

Magda Mołek w trakcie rozmowy zaznaczyła, w pracy na szczęście nigdy nie znalazła się w trudnej lub niekomfortowej sytuacji.

