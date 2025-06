Magdalena Lamparska zrzuciła ubrania i podrygiwała w samym bikini! Mama 2 dzieci nigdy nie wyglądała lepiej

Magda Lamparska w styczniu skończyła 37 lat i jest mamą dwójki dzieci. Tymoteusza urodziła w 2017 r., a Milę w 2022. Maluchy mają więc 8 i 3 lata. Aktorka to gwiazda filmów i seriali, która spełnia się na scenie oraz planie, ale to nie oznacza, że jest pewna siebie czy swojej urody. Do niedawna miała duży problem z samoakceptacją, co właśnie zdradziła, radośnie podrygując w samym bikini.

Zastanawiający wpis Magdy Lamparskiej. I wideo w samym bikini

Lamparska, która właśnie jest na wakacjach, pokazała się swoim obserwatorom ubrana tylko w dwuczęściowy strój kąpielowy. Na wideo opublikowanym w sieci widać ją tańczącą w bikini, z radosnym uśmiechem na twarzy. Okazuje się, że nie zawsze było jej do śmiechu.

Kiedy byś spojrzała na siebie z perspektywy swojej przyjaciółki, czy ocena byłaby surowa? Wątpię! Byłaby świecąca jak Oscar! Moja przyjaciółka Olga Bołądź powiedziała, że jestem zbyt sexi, żeby nosić strój jednoczęściowy. Wychowana na anorektycznym standardzie kobiecości musiałam urodzić 2 dzieci, żeby zrozumieć, że moje ciało to 8 cud świata. Się rozkręcam - napisała bardzo szczerze aktorka.

Jej wpis szybko zyskał mnóstwo serduszek i komentarzy. Kobiety bardzo doceniły to, co wyznała, choć nie wszystkie.

Internauci musieli to skomentować. I nie tylko oni!

Wpis Lamparskiej natychmiast skomentowała jej przyjaciółka Olga Bołądź.

Brawo ty! Świetnie Ci w tym kostiumie! - napisała.

Maja Ostaszewska dodała:

No cud! Piękna Ty!!!

A Katarzyna Gałązka stwierdziła:

Top!!! Nie można oderwać wzrok.

Internauci też nie szczędzili aktorce komplementów, ale niektórzy pytali też o sens nagrywania podobnych filmików:

"Jest Pani przepiękna", "No dobra, a czy ta rolka by powstała, gdybyś nie miała wyrzeźbionego brzucha? Btw, wyglądasz świetnie i szacun za wysiłek włożony w to, by tak wyglądać", "Ślicznie", "Się rozkręcaj dalej!", "Idealna", "Twoja miłość do siebie jest prawdziwie inspirująca", "Naprawdę trzeba świeci golizną, żeby poczuć się bardziej wartościową i atrakcyjną?".

Kto ma rację?

