Magdalena Ogórek wyznała fanom, że wyjeżdża z Polski. Potem musiała wszystko wytłumaczyć

Wszystko wskazuje na to, że po rekordowych pod względem frekwencji wyborach parlamentarnych władzę w Polsce przejmie zjednoczona opozycja, a gwiazdy TVP, sympatyzujące z rządem Prawa i Sprawiedliwości mogą obawiać się o swoje posady. Zaraz po wyborach siec zalała fala memów sugerujących pracownikom publicznej telewizji, że powinni już przygotowywać kartony przeprowadzkę z Woronicza. Możliwe, że ten proces już się rozpoczął, bo zaledwie kilka godzin temu informowaliśmy o tym, że z anteny spadł "Reset" - program dokumentalny prowadzony przez Michała Rachonia, jednego z najpopularniejszych dziennikarzy TVP Info.

Magdalena Ogórek wyznała fanom, że wyjeżdża z Polski

Magdalena Ogórek podzieliła się z fanami nowiną, że Archiwa Watykańskie staną przed nią otworem, w związku z czym wyjeżdża. - W przyszłym tygodniu wylatuję do Rzymu, ponieważ pół roku temu dostałam zgodę na badania w takiej sekcji Archiwów Watykańskich, na której szczególnie mi zależało. Informacja ta sprowokowała lawinę domysłów. Czyżby najpiękniejsza twarz TVP zamierzała opuścić Polskę na stałe? Otóż okazuje się, że niekoniecznie, co skrupulatnie, ale nie bez złośliwości wyjaśniła w nowej relacji. - Dwa słowa komentarza, bo czytam takie bzdury w mediach, albo też niektórzy celowo wypaczają sens tych wszystkich artykułów. Słuchajcie, ja lecę do Rzymu na niecały tydzień, bo mam Archiwa Watykańskie do przeszukania - uspokoiła.

Zobacz galerię: Tak się zmieniała Magdalena Ogórek

Trzaskowski komentuje wyniki wyborów parlamentarnych. Zdradza jakie ma plany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.