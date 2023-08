Magdalena Stępień w końcu powiedziała to o Marcinie Hakielu. Ta wypowiedź kończy wszelkie spekulacje!

To, co spotkało Martynę Wojciechowską niejednego zwaliłoby z nóg. Dziennikarka nie wstydzi się mówić o kryzysie

Marcin Hakiel po rozwodzie z Katarzyną Cichopek związał się z tajemniczą Dominiką. Jakiś czes temu jednak, media obiegła informacja o tym, że tancerz nie jest już z nią. Od kilku dni Internet wrze na temat rzekomego romansu Hakiela z Magdaleną Stępień, obserwujący prowadzą śledztwa na ten temat. Mieli być razem w Gdańsku, świadczyły o tym podobne kadry zdjęć, a tancerz na jednym ze zdjęć pokazał nawet Magdalenę Stępień. Teraz byłą uczestniczka "Top Model", zajęła w tej sprawie stanowisko.

Tak Magdalena Stępień mówi o Marcinie Hakielu. Piękne słowa. Utną spekulacje?

Magdalena Stępień kilka dni temu zdecydowała się na szczery post na Instagramie, w którym wyznała, że cała ta sytuacja mocno ją przytłoczyła.

- Patrząc na to, co się dzieje wokół mojej osoby, nie tylko wokół mojej osoby, ale również Marcina... Szczerze, przeraziło mnie to wszystko i musiałam sobie to poukładać - opowiadała w mediach społecznościowych.

Teraz, gdy emocje trochę opadły zdecydowała się odpowiedzieć na pytania ciekawskich fanów. Jedno z nich dotyczyło relacji z tancerzem. Obserwatorka zapytała wprost, czy są razem?

- Marcin to super facet, przyjaźnimy się - odparła Magda na Instagramie.

