Magdalena Zawadzka w młodości była rozrywana przez mężczyzn. Młodo wyszła za mąż. Była na drugim roku studiów, gdy poślubiła operatora Wiesława Rutowicza. Związek jednak dość szybko się rozpadł. Aktorka zdradziła męża z Tadeuszem Łomnickim. Między Magdaleną Zawadzką a wielkim aktorem i reżyserem wybuchło wielkie uczucie. Problem pojawił się, gdy w ich życie wkroczył Gustaw Holoubek. Wielki konkurent artystyczny Tadeusza Łomnickiego odbił mu dziewczynę. Słynny "Gucio" nie wdał się w jakiś przelotny romansik, tylko został już z Magdaleną Zawadzką do końca swojego życia. Mało kto wie, że Gustaw Holoubek znał Jana Pawła II. Przyszłego papieża poznał jeszcze w trakcie studiów.

Magdalena Zawadzka spotkała się z Janem Pawłem II. Towarzyszył jej Gustaw Holoubek

Jan Paweł II - jak wiadomo - w latach młodości obracał się w środowisku artystycznym. Sam był świetnie zapowiadającym się aktorem. Z Gustawem Holoubkiem zetknął się właśnie w tamtych czasach. - Nasz Ojciec Święty brał lekcje aktorstwa w tym samym czasie, kiedy Gustaw studiował w Krakowie - wspominała Magdalena Zawadzka w rozmowie z "Dobrym Tygodniem". Gdy Karol Wojtyła już został papieżem, zapraszał aktora do Stolicy Apostolskiej. - Mąż był tam kilka razy, nagrywał papieskie wiersze na osobistą prośbę Jana Pawła II - zdradziła aktorka, która sama także spotkała się z polskim papieżem. Było to już po jej romansie z Tadeuszem Łomnickim. Magdalena Zawadzka pojechała do Watykanu w towarzystwie swojego ukochanego Gustawa Holoubka i innych artystów. - Stanęliśmy na zaimprowizowanej scence i recytowaliśmy poezję - wspominała aktorka. Na koniec wizyty każdy dostał od Jana Pawła II różaniec.

