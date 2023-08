Maja Hirsch miała koszmarny początek roku. Aktorce znanej m.in. z seriali "BrzydUla", "M jak miłość", "Apetyt na życie" czy "Na krawędzi" w styczniu 2023 roku zmarła ukochana mama. To jednak nie był koniec złych wiadomości. Maja Hirsch obawiała się, że poważnie zachorowała. Na szczęście w marcu przyszły wyniki badań. - Jestem prawie zdrowa, nie jest źle, miesiąc czekałam na bardzo ważny wynik badania. Nie mam nowotworu. Chciałam się podzielić - napisała w relacji na Instagramie gwiazda serialu "BrzydUla". Potem Maja Hirsch pojechała wypocząć do Meksyku, skąd wróciła w zupełnie odmienionej fryzurze. Teraz na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieściła kolejną relację, która dotyczyła spraw związanych z medycyną. - Ja po 6 zastrzykach w rdzeń kręgowy. A co u Was? - napisała aktorka, dodając do wpisu emotki, co - miejmy nadzieję - sugeruje, że z jej zdrowiem wszystko jest dobrze. Z niecierpliwością czekamy na kolejne role Mai Hirsch.

