Maja Hyży, znana z wielu przebojów, od lat dzieli się z fanami kulisami swojego życia prywatnego. Artystka chętnie publikuje w sieci kadry z rodziną, a jej konto na Instagramie obserwuje kilkaset tysięcy osób. Tym razem jednak zdjęcie, które wrzuciła, wywołało prawdziwą falę emocji. Widzimy na nim uśmiechniętą Maję i jej ukochanego, a podpis jasno daje do zrozumienia, że para spodziewa się... nowego członka rodziny.

Maja Hyży podzieliła się radosną nowiną. Fani już gratulują

Uwaga, mamy ważny komunikat. Nasza rodzina niebawem się powiększy. Ciiiiii... Tylko nie mówcie nikomu - napisała w poście wokalistka, dodając wymowne hasztagi #suprise, #newborn, #mylittleone, #happy i #family.

Wpis od razu przyciągnął uwagę internautów. Fani, zaskoczeni nagłą wiadomością, zaczęli masowo gratulować przyszłym rodzicom - Gratulacje! Cudownie - to tylko część komentarzy, które pojawiły się pod postem.

Niektórzy jednak nie dali wiary, że para spodziewa się dziecka. Byli tacy, którzy najnowszy wpis potraktowali, jako zapowiedź nowego czworonoga: "Będzie nowy pupil w rodzinie :-) czyżby jakiś cudny psiak".

Maja Hyży jest mamą trójki dzieci - dwóch synów z wcześniejszego związku oraz córki, którą wychowuje wspólnie z obecnym partnerem. Teraz para spodziewa się kolejnego członka rodziny, co oznacza, że życie artystki już wkrótce nabierze jeszcze większego tempa. Wokalistka nigdy nie ukrywała, że macierzyństwo jest dla niej źródłem największej satysfakcji, ale też wyzwaniem, które wymaga dobrej organizacji i wsparcia bliskich.

