Maja Hyży pokazała, co dostała do jedzenia w szpitalu. "Jak człowiek głodny, to zje"

Maja Hyży tym razem postanowiła nie ukrywać przed swoimi instagramowymi fanami operacji biodra. Wcześniej miała ich już sporo, ale nie dzieliła się zdjęciami ze szpitala. Teraz było inaczej. Gwiazda nagrywała filmiki i pokazywała fotografie, a fani właściwie codziennie towarzyszyli jej podczas pobytu w placówce. Hospitalizacja dobiegła już końca, więc Hyży odzyskała dobry humor.

Trochę więcej uśmiechu jest, a dlaczego? Wychodzę do domu! Z moją nową rzeczywistością, ale idę do domu. Moje wyniki nie są szalone i zadowalające jakoś super, ale nie są też zaniżone od wczoraj, więc dieta, leki i do przodu. Czeka mnie jeszcze jedna operacja, ale o tym to już potem. Teraz skupiam się na tym, żeby po mnie przyjechali i zabrali mnie stąd - opowiadała z uśmiechem.