Luksusowe święta Rutkowskich

Krzysztof Rutkowski (65 l.) zyskał sławę jako najpopularniejszy detektyw w Polsce. Na swojej działalności zarobił ogromne pieniądze, które pozwalają mu na prawdziwie luksusowe życie. Detektyw bez licencji bardziej niż chętnie chwali się drogimi dodatkami czy samochodami. Jego żona Maja (40 l.), często wrzuca do sieci zdjęcia z egzotycznych podróży oraz prezentów, które dostaje od ukochanego.

Również w święta Rutkowscy byli bardzo aktywni w sieci i dokładnie dokumentowali, co się u nich dzieje. Maja Rutkowski wraz z synem Krzysztofem Juniorem wrócili do kraju na krótko przed Wielkanocą. Krzysztof Rutkowski powitał już powracającą z urlopu żonę wielkim bukietem czerwonym kwiatów. Następnie wyjechali do Zakopanego, gdzie na kilka dni zamieszkali w wysokiej klasy hotelu.

W sobotę udali się na święcenie do pobliskiego kościoła. Rutkowski zdecydowanie wyróżniał się w tłumie zakopiańskich turystów. Detektyw narzucił na siebie beżowe płaszcz, do którego dobrał dodatki z logo marki Gucci. Obwiesił się również złotym łańcuchem, a na ręku błyszczał mu złoty Rolex. U boku męża Maja zaprezentowała się nieco skromniej. Miała na sobie biały damski garnitur w paski oraz cieliste buty na szpilce.

Maja Rutkowski chwali się odchudzoną figurą

Na śniadaniu wielkanocnym małżonkowie zaprezentowali się równie elegancko, ale to zdjęcie Mai z poniedziałkowego relaksu zrobiło na internautach największe wrażenie. 40-latka w lany poniedziałek przesłała swoim obserwującym pozdrowienia prosto z jacuzzi. "Dzień dobry w Śmigus-dyngus" - napisała pod zdjęciem, na którym pozuje w różowym bikini. Komentarzach zaroiło się od komplementów.

Maja Rutkowski po tym, jak schudła 15 kilogramów, coraz śmielej odsłania swoje ciało. Celebrytka jest niezwykle dumna ze swojej metamorfozy, o czym mogą świadczyć m.in. liczne zdjęcia w strojach kąpielowych. 40-letnia pani detektyw ciężko zapracowała na swój sukces - ćwicząc i jedząc mniej.

Jestem na diecie redukcyjnej 1500 kalorii. Jem pięć, sześć posiłków dziennie. Do tego ćwiczę cztery razy w tygodniu pod okiem profesjonalisty - wyznała niedawno partnerka Krzysztofa Rutkowskiego.

