Maja Sablewska zawinęła nogi w supeł. "Jaworowicz musi się jeszcze dużo uczyć"

Maja Sablewska udowadnia, że potrafi doskonale łączy modę, styl i odrobinę humoru. W sieci pojawiło się zdjęcie, na którym celebrytka zaprezentowała się w niezwykle elastycznej pozie z nogami niemal zawiniętymi w supeł.

Maja Sablewska zaszalała z artystyczną pozą na ulicy

Maja Sablewska wzięła udział w sesji zdjęciowej promującej rajstopy. Główną rolę w realizowanej na nowojorskiej ulicy reklamie grały oczywiście jej nogi. Co ciekawe, zdjęcie przyciągnęło uwagę nie ze względu na stylizację, którą uzupełniały czarny futrzany płaszcz i eleganckie szpilki, ale z powodu oryginalnego ułożenia nóg. Celebrytka postanowiła je tak skręcić, że przypominały one supeł.

Internauci byli pod wrażaniem oryginalnej pozy Mai Sablewskiej i w komentarzach nawiązywali do słynnej prowadzącej programu "Sprawa dla reportera".

- Pani Jaworowicz musi się jeszcze długo uczyć 😉 - Jaworowicz level master - Nogi dodane przez AI? - Wow😍 ile razy te nogi skrzyżowałaś?🔥🔥Fajna fota👏 - Jest to ewidentnie pozycja zaawansowana z jogi 🤍😂

– pisali internauci w komentarzach.

Sablewska postanowiła odnieść się do porównań do Elżbiety Jaworowicz i wykazać się sporym dystansem do samej siebie.

Celebrytka opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie Make Life Harder, gdzie porównano nogi obu pań.

To dopiero jest ICONIC ! Nawet nie śmiałabym porównywać się do Pani Elżbiety Jaworowicz ;).@make_life_harder jak zwykle w punkt !!!

- napisała na Instagramie Sablewska.

Maja Sablewska kolejny raz udowodniła, że potrafi bawić się modą i autoprezentacją. Zobaczcie sami!

