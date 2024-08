Maja Sablewska: Od managerki gwiazd do osobowości medialnej

Maja Sablewska zdobyła rozpoznawalność przede wszystkim za sprawą współpracy z Dodą - do 2009 roku piastowała rolę menedżerki Rabczewskiej. W kolejnych latach odpowiadała za karierę takich gwiazd jak Marina Łuczenko czy Edyta Górniak. Z czasem stała się osobowością medialną - występowała m.in. jako jurorka w programie "X-Factor", dostała również własne show emitowane na antenie TVN Style - "Sablewskiej sposób na modę".

Jako stylistka Maja Sablewska chętnie doradza Polkom, jak dobrze wyglądać, wydała nawet książkę "10 sposobów na modę według Mai Sablewskiej", a także zaprojektowała kolekcję ubrań dla jednej z popularnych marek. Jest również gospodynią programu "10 lat młodsza w 10 dni". Metamorfozy oraz reakcje niektórych z uczestniczek wywołały w sieci burzliwe dyskusje.

Maja Sablewska przyznała, że przesadziła z wypełniaczami

Maja Sablewska również przeszła sporą przemianę. Z czasem nie dało się nie zauważyć, że celebrytka wygląda zupełnie inaczej, niż na zdjęciach z młodości. Pytana o przyczyny tak radykalnych zmian, Maja konsekwentnie zaprzeczała, by były to efekty medycyny estetycznej. Konsekwentnie tłumaczyła, że rysy jej twarzy zmieniły się za sprawą specjalnej diety. Oczywiście nikt w to nie wierzył, ale z biegiem lat przeszło to do formy żartu.

Dopiero po latach przyznała, że rzeczywiście zdecydowała się pomóc naturze. "Bardzo wiele błędów popełniłam, eksperymentując z medycyną estetyczną, bardzo wiele. Wydawało mi się, że to dążenie do ideału, żebym mogła lepiej wyglądać, lepiej, lepiej, a to wyglądanie lepiej po prostu było ładowaniem większej ilości wypełniaczy i tak dalej. Aż w pewnym momencie spotkałam na swojej drodze fachowca, który powiedział: 'Musimy to wszystko teraz odwrócić, musimy to wszystko zmienić, musimy to wszystko rozpuścić'" - powiedziała dwa lata temu w rozmowie z Żurnalistą.

Niedawno powróciła do tego tematu. Tym razem zaapelowała do młodych kobiet. Stwierdziła, że z takimi zabiegami najlepiej poczekać do trzydziestki. "Myślę, że medycyna estetyczna jest okej, natomiast wszystko musi być w odpowiednich proporcjach. Wydaje mi się, że po pierwsze trzeba znaleźć dobrego lekarza, specjalistę, który nam dobrze doradzi, który nas dobrze poprowadzi. Mam 44 lata, ale jakbym miała cofnąć się, to bym poczekała z tym do trzydziestki" - powiedziała w Plejadzie.

