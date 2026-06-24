Majdany na lodach! Gosia i Radosław zajadli się kręconymi rożkami. Tak walczą z falą upałów

Mały Henio rośnie jak na drożdżach! Syn Małgorzaty i Radosława Majdana (54 l.) ma już 6 lat! Niedawno paparazzi przyłapali gwiazdorską rodzinę gdy wybrali się do sklepu. Nabyli książkę i modną zabawkę dla synka. Następnie skierowali swoje kroki wprost do budki z lodami, gdzie zakupili dla ochłody klasyczne świderki. Majdan jako tata na medal dał Heniowi spróbować, czy woli czekoladę czy wanilię. Na tę małą "wycieczkę" po warszawskim Wilanowie Gosia wybrała sandały za 4 tysiące złotych, ale kto bogatemu zabroni? Majdanowie postawili też na bliźniacze czapki z daszkiem tej samej firmy. Wszyscy zajadali się słodkościami, a następnie udali do wypasionego auta marki BMW, wartego około pół miliona. Oby nie zabrudzili lodami tapicerki!

Towarzyszył im też pupil rodziny, mała jamniczka Madlenka (1 l.), którą Majdan nosił po sklepie niemal niczym torebkę. Jej pewnie też marzyły się lody dla ochłody! APA