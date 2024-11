Majka Jeżowska już tak nie wygląda? Ale schudła! "Taniec z gwiazdami" wycisnął z niej siódme poty

Stało się, Majka Jeżowska już nie walczy w "Tańcu z gwiazdami". Odpadła w półfinałowym odcinku, a razem z nią z show pożegnał się jej trener Michał Danilczuk. - I tak nie chciałam wygrać - powiedziała piosenkarka tuż po tym, jak stało się jasne, że Kryształowa Kula nie jest jej pisana. Ale gwiazda nie chciała się też poddać.

Gdy na początku rywalizacji mocno zraniła się w nogę, rozważała odejście w "Tańca...", jednak ostatecznie zdecydowała, że będzie trenować do końca.

Koniec nastąpił tuż przed finałowym odcinkiem.

Ja nie marzyłam o Kryształowej Kuli, ale stres się udziela, bo jesteś porównywany. I to wprowadza taki niefajny element, że jednak są słowa krytyki lub uznania, które słyszą miliony ludzi. To jest dyskomfort, przynajmniej dla mnie - osoby w pewnym wieku, która nie chce być już wystawiana na ocenianie. Wtedy pojawia się stres, pojawia się ambicja - mówiła Jeżowska w rozmowie z przeambitni.pl.

Dodała, że jej celem nie była wygrana, a przełamywanie barier i stereotypów dotyczących np. wieku czy kobiecości.

Majka Jeżowska, mimo problemów z nogami, dała z siebie wszystko w "Tańcu z gwiazdami". W końcu jednak odpadła z zaciętej rywalizacji, w której pozostały najlepsze i, co ważne, najbardziej popularne pary - takie, które otrzymują od widzów największe SMS-owe wsparcie.

Wokalistka w rozmowie z Pudelkiem zdradziła, że udział w show mocno na nią wpłynął. I mowa nie tylko o tym, że gwiazda tańczyła, choć przytrafił jej się bolesny upadek, a rana na nodze nie chciała się goić, więc trzeba było rozważać nawet odejście. "Taniec z gwiazdami" zmienił Jeżowską fizycznie - wokalistka schudła.

Mam wagę w łazience, oczywiście. Schudłam 7 kilo. Normalnie bym tyle nie schudła. (...) To jest najlepsza recepta dla kobiet, tańczyć i przychodzić na zajęcia taneczne do Michała, bo on wyciska z kobiety wszystkie poty - wyznała piosenkarka.