Majka Jeżowska cierpi, ale walczy. Zdjęcia paparazzi wszystko ujawniły. Tak wygląda noga gwiazdy!

Majka Jeżowska nie dość, że jest najstarszą uczestniczką 15. edycji "Tańca z gwiazdami", to jeszcze jakiś czas temu doznała poważnej kontuzji. Na instagramowym profilu gwiazdy pojawił się wówczas pełen emocji wpis. Piosenkarka cierpi do dziś!

Majka Jeżowska uszkodziła nogę. Ale nie zrezygnowała z walki w "Tańcu z gwiazdami"

Tydzień temu podczas prób do odcinka 2. "Tańca z gwiazdami" wydarzył się wypadek, podczas którego mocno się potłukłam, zdarłam skórę z prawego kolana i zraniłam mocno lewą nogę i to w miejscu, które w tańcu najczęściej się zgina, czyli na łączeniu stopy z łydką. Polała się krew, medyk opatrzył rany, zabandażował - pisała 64-letnia piosenkarka na początku października, zastanawiając się, czy dla zdrowia nie porzucić rywalizacji w "Tańcu z gwiazdami".

Ale przecież Jeżowska się nie poddaje.

Ci, co mnie znają, wiedzą, że nie lubię się użalać nad sobą, znoszę dzielnie ból, zaciskam zęby i tańczę dalej - pisała na początku października.

I faktycznie, od wypadku minęło 5 tygodni, a Jeżowska wyciska siódme poty na treningach i zbiera doskonałe opinie jury tuż po występach przed kamerami. Niestety, jej noga wciąż nie jest w pełni wyleczona.

Majka Jeżowska za kulisami "Tańca z gwiazdami". Mamy zdjęcia paparazzi!

Dowodem na to, że Jeżowska nadal ma problem z nogą, są zdjęcia wykonane przez paparazzi. Widać na nich zmęczoną gwiazdę, która mimo ran i opatrunków, stara się uśmiechać. Tańczy z zabandażowaną kostką, aby udowodnić sobie i innym, że da radę!

Bandaż w kolorze skóry z daleka nie jest widoczny, ale na zbliżeniach trudno go nie zauważyć. Jeżowska w ostatnim odcinku show nosiła go pod złotymi pantoflami do tańca. Ale gdy nie musiała mieć na sobie obcasów, z chęcią wymieniała je na obszerne, wygodne bambosze. Nic dziwnego!

Majka Jeżowska odwiedziła chirurga. Tańczyła na antybiotyku