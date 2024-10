Widzowie "Tańca z gwiazdami" wkurzeni! Poszło o występ Majki Jeżowskiej. Co było nie tak?

Majka Jeżowska jest najstarszą uczestniczką 15. edycji "Tańca z gwiazdami", ale czy to widać? Absolutnie nie! W 7. odcinku programu udało jej się zrobić prawdziwy show, a widzowie wprost nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Przecież ta gwiazda jest już emerytką, a dała popis, jakich mało. Po tym, jak zatańczyła rumbę, publiczność długo biła brawo. A jurorzy? Właśnie ich decyzje mocno zdenerwowały widzów.