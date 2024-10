Trójkąt miłosny, którego nie było. Jeżowska nie ukradła męża Prońko? "Ja przez 40 lat mówię co innego"

Piosenka „On nie kochał nas” powstała w latach 80. XX wieku i była odzwierciedleniem ducha tamtych czasów, gdy zarówno muzyka, jak i teksty często sięgały do tematów związanych z rozczarowaniem, trudnymi relacjami oraz samotnością. Piosenka opowiada historię trudnej miłości, a właściwie braku miłości, opowiedzianej z perspektywy dwóch kobiet, które przeżyły zawód miłosny.

Duet znakomitych wokalistek był nieoczekiwanym połączeniem, ponieważ obie piosenkarki miały odmienne style muzyczne i wizerunki sceniczne – Krystyna Prońko była kojarzona z poważnymi, pełnymi refleksji utworami, a Jeżowska z energetycznym popem i dziecięcymi piosenkami. Krystyna Prońko była wówczas na szczycie kariery jako wybitna wokalistka jazzowa i popowa, a Majka Jeżowska dopiero zaczynała zdobywać popularność, jednak już przyciągała uwagę swoim głosem i sceniczną charyzmą.

Tekst utworu odnosi się do doświadczenia miłości nieodwzajemnionej, uczucia opuszczenia i braku odpowiedzi ze strony ukochanego. Jest to dialog dwóch kobiet, które rozmawiają o tej samej osobie, odkrywając, że żadna z nich nie była kochana tak, jakby chciała. Jak wielokrotnie zapewniały obie artystki, nie była to historia z ich życia. Słowa utworu oparte były na osobistych przeżyciach autorki tekstu -Ewy Żylińskiej. Jednak fakt, że Majka Jeżowska wyszła za mąż za wieloletniego partnera Krystyny Prońko, prowokował plotki i domysły. Artystki, które w życiu prywatnym się przyjaźnią, odkąd Krystyna Prońko była wykładowczynią Majki Jeżowskiej, wielokrotnie dementowały te pogłoski, nawet ze sceny opolskiego amfiteatru.

Teraz Majka Jeżowska w rozmowie z reporterem Eski za kulisami "Tańca z gwiazdami" po raz kolejny zaprzeczyła plotkom, jakoby odbiła męża Prońko.

Są tacy ludzie, którzy nie czytają ze zrozumieniem - to po pierwsze. Po drugie - nie interesuje ich prawda, tylko coś sobie zapamiętali, coś wleciało do ucha i już nie wyleciało. To, że ja przez 40 lat mówię co innego, to nie ma znaczenia, bo co ja wiem... Przecież oni wiedzą lepiej, jak to było. To nie ma sensu. Najlepiej dowiedzieć się u źródeł prawdy, czyli u mnie i u Krysi Prońko, która zapytana na festiwalu w Sopocie, powiedziała, że ona nigdy nie miała męża. To jak ja mogłam jej ukraść męża? Jak to jest możliwe? Możecie mi to wytłumaczyć? Poza tym nie ukradłam jej męża i nie o to chodziło w tej piosence.