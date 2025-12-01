Późnym popołudniem Majka Jeżowska nagle wydała pilne oświadczenie. W tle działania prokuratury

Majka Jeżowska ostrzega przed oszustami

Majka Jeżowska, od ponad 45 lat obecna na scenie i uwielbiana przez kolejne pokolenia słuchaczy, opublikowała zaskakująco mocny apel. Artystka ujawniła, że w sieci i podczas realnych wydarzeń pojawiają się osoby oraz grupy podszywające się pod jej twórczość, wizerunek i markę „Majka Jeżowska”. W emocjonalnym wpisie podkreśliła, że jest jedyną oryginalną właścicielką swojego artystycznego imienia, a nieuprawnione wykorzystywanie jej dorobku i wizerunku jest działaniem bezprawnym.

Gwiazda wzywa fanów do czujności: „Róbcie zdjęcia i nagrywajcie filmiki”

Jeżowska zwróciła się bezpośrednio do swoich odbiorców z prośbą o wsparcie – zwłaszcza teraz, w okresie przedświątecznym, gdy takich zdarzeń może być więcej. Poprosiła o reagowanie na wszelkie plakaty, wydarzenia i koncerty zapowiadające występy „z piosenkami Majki Jeżowskiej”, a także na osoby na scenie, które próbują ją naśladować.

Jeśli zobaczycie jakieś plakaty informujące o występie z "piosenkami Majki Jeżowskiej" lub zobaczycie pod sceną kogoś, kto będzie mnie naśladował w tiulowej spódniczce, róbcie zdjęcia i nagrywajcie filmiki. Sprawą zajmie się prokuratura

– napisała. To pierwszy raz, kiedy Jeżowska aż tak stanowczo reaguje na wykorzystywanie jej wizerunku.

Mocne oświadczenie: „Każde takie działanie jest bezprawne”

Do wpisu dołączyła oficjalne oświadczenie, w którym precyzuje, że w przestrzeni publicznej pojawiają się fałszywe profile, organizowane są wydarzenia i koncerty promowane jej nazwiskiem, dochodzi do nielegalnego użycia jej utworów, nagrań i wizerunku. Artystka zaznaczyła, że nikomu nie udzieliła pełnomocnictwa na prowadzenie profili, organizowanie koncertów ani tworzenie zbiórek na jej nazwisko. Stwierdziła też jednoznacznie:

Każde takie działanie jest bezprawne i stanowi naruszenie moich praw autorskich, dóbr osobistych oraz prawa do oznaczenia znaku towarowego "Majka Jeżowska.

Wszystkie przypadki naruszeń mają być kierowane do odpowiednich organów za pośrednictwem kancelarii prawnej.

Gwiazda apeluje: "Zgłaszajcie"

W dalszej części oświadczenia gwiazda prosi fanów o czujność i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich podejrzanych profili, wydarzeń i wiadomości powołujących się na jej nazwisko. Jeżowska podkreśla, że jej oficjalny zespół reaguje na każde tego typu zgłoszenie i będzie konsekwentnie walczył z nieuczciwymi praktykami.