Wielka zmiana w "The Voice Senior"! Fani oniemieli na wieść o nowej trenerce

Informację ogłoszono w niedzielnym wydaniu "Pytania na śniadanie". Widzowie TVP usłyszeli od Dominiki Matuszak, że do grona trenerów nadchodzącej edycji popularnego show dołączy Majka Jeżowska. Nowa rola wokalistki to kolejny zaskakujący element, który pojawił się zaledwie kilka dni po tym, jak ujawniono, że prowadzącym "The Voice Senior" zostanie Łukasz Nowicki.

Zobacz też: Majka Jeżowska przekazała tragiczne wieści, a dzień później pojawiła się na scenie. Wszyscy to widzieli

Majka Jeżowska została jurorką "The Voice Senior"

Majka Jeżowska ma za sobą imponującą karierę, w tym roku obchodzi 45-lecie działalności artystycznej. W specjalnie nagranym materiale wideo piosenkarka nie kryła emocji. Artystka przyznała, że liczy na wiele wzruszeń i niezwykłych historii uczestników.

Zobaczcie, gdzie jestem - w czerwonym fotelu "The Voice Senior"! Jestem 45 lat na scenie muzycznej i zawsze marzyłam o tym, żeby zostać trenerem w jakimś programie muzycznym, bo mam doświadczenie, uwielbiam ludzi, uwielbiam słuchać i uwielbiam pomagać. No i co? Lata mijały i dopiero teraz, kiedy zostałam prawdziwą seniorką, moje marzenie się spełniło. Wiem, że będzie dużo wzruszeń, ale jestem podekscytowana spotkaniem z ludźmi, którzy być może właśnie dopiero teraz, będąc seniorem, odważyli się spełnić swoje marzenie o scenie i śpiewaniu w fantastycznym programie telewizyjnym. Już się nie mogę doczekać. Do zobaczenia! - powiedziała nowa trenerka siódmej edycji talent show TVP2.

Dominika Matuszak zapowiedziała również, że na widzów czekają kolejne niespodzianki związane z siódmą edycją programu. Szczegóły mają zostać ujawnione już w poniedziałek. Choć nazwiska pozostałych trenerów wciąż owiane są tajemnicą, wszystko wskazuje na to, że produkcja szykuje dużą dawkę emocji.

"The Voice Senior" to format, w którym na scenie stają osoby po 60. roku życia, walczące o spełnienie muzycznych marzeń. Program wyróżnia się wyjątkową atmosferą, gdzie zamiast rywalizacji liczy się przede wszystkim pasja, wspólne muzykowanie i odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań.

Zobacz też: Były mąż Majki Jeżowskiej nie żyje. "Graj pięknie na gitarze wszystkim, którzy od nas odeszli"

Zobacz naszą galerię: Wielka zmiana w "The Voice Senior"! Fani oniemieli na wieść o nowej trenerce

Sonda Lubisz Majkę Jeżowską? TAK NIE