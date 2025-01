Majka Jeżowska o swojej słabości. Ostatnio pozwoliła sobie na wiele. "W nogach raczej nie tyję"

Majka Jeżowska na scenie jest prawdziwym wulkanem energii. Wokalistka znana z takich hitów jak "A ja wolę moją mamę", czy "Wszystkie dzieci nasze są" jest w świetnej formie. W ostatnich miesiącach artystka intensywnie pracowała, łącząc koncerty, występy telewizyjne i nagrania wywiadów.

Jak się skończył "Taniec Gwiazdami", to musiałam odpocząć. Potrzebowałam takiego nicnierobienia, ale nie mogłam sobie na to pozwolić, bo miałam zabukowane koncerty. Miałam występy telewizyjne z kolędami tu i tam. Występowałam w Wilnie, w Krakowie, w różnych miastach. Oprócz tego nagrałam masę telewizyjnych wywiadów, które teraz akurat się wysypują w różnych stacjach telewizyjnych i w różnych podcastach, więc tak naprawdę nie miałam jeszcze wakacji . Jadę w styczniu pod palmę, albo pod dwie palmy – mówi nam Majka Jeżowska .

Polecamy: QUIZ dziecięce przeboje Majki Jeżowskiej. Dokończ tekst. Każdy zna te utwory!

Mimo intensywnego grafiku Jeżowska przyznaje, że ma pewną słabość – słodycze. To jej sposób, by trochę osłodzić sobie trudy ostatnich miesięcy. Gwiazda ma jednak świadomość, jak wiele wysiłku włożyła w swój obecny wygląd, dlatego zapowiada powrót na siłownię.

Chcę wrócić na siłownię, żeby utrzymać tę formę, bo jestem słodkolubna, więc nagradzałam siebie jedzeniem słodyczy po tych wszystkich miesiącach ciężkiej pracy na treningach. Moje postanowienie noworoczne to jest takie, żeby zadbać o formę, pochodzić na rehabilitację, bo te kontuzje będą się odzywać. Już troszeczkę czuję, że niektóre miejsca są naciągnięte. Szkoda by było znowu wejść w to lenistwo. I wszyscy mi teraz mówią, że świetnie wyglądam: Majka, o Boże, ale schudłaś, ale figura.