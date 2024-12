Majka Jeżowska to prawdziwa legenda polskiej sceny muzycznej. I to przez duże "L". Zasłynęła przede wszystkim jako autorka i wykonawczyni ponadczasowych przebojów dla dzieci, które z chęcią nucą także dorośli. I to w różnym wieku. Któż powiem nie zna takich przebojów jak: "Wszystkie dzieci nasze są", ""A ja wolę moją mamę", "Laleczka z saskiej porcelany", "Od rana mam dobry humor" czy "Dłonie". Majka jeżowska będzie także jedną z gwiazd Sylwestra z Dwójką ("Super Express" jest patronem medialnym imprezy), który w tym roku odbędzie się w Chorzowie. W ostatnich latach zmienił się także wizerunek artystki. Gwiazda w wywiadach szczerze opowiadała m.in. o poprawianiu urody czy życiu intymnym. Piosenkarka dwukrotnie wystąpiła też na Pol'and'Rock Festival, gdzie z miejsca porwała publikę. Do tego jesienią 2024 roku Majka Jeżowska wystąpiła w show "Taniec z gwiazdami". Mimo że była najstarszą uczestniczką programu, dzielnie walczyła i ostatecznie uplasowała się na bardzo wysokiej czwartej pozycji. Pamiętasz teksty wielkich szlagierów Majki Jeżowskiej? Rozwiąż QUIZ dziecięce przeboje Majki Jeżowskiej. Dokończ tekst. Każdy zna te utwory!

Pod quizem znajduje się galeria, w której prezentujemy, jak Majka Jeżowska zmieniała się na przestrzeni kilkudziesięciu lat

QUIZ dziecięce przeboje Majki Jeżowskiej. Dokończ tekst. Każdy zna te utwory! Pytanie 1 z 15 "A ja wolę moją mamę, co ma włosy jak..." korale atrament baranek Następne pytanie

