Majka Jeżowska wygląda obłędnie! Szczerze o formie, kontuzji i bliźnie

Sylwester to czas szaleństw, tańców i zabawy, a Majka Jeżowska, jedna z gwiazd tegorocznego Sylwestra z Dwójką, zdradziła, że szykuje dla swoich fanów niezapomniane widowisko. Widzowie będą mogli zobaczyć jej energię i... podziwiać umiejętności taneczne, które w tym roku zyskały nowy wymiar dzięki jej występowi w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Wiem, że będą tancerze, którzy zatańczą do dwóch moich występów. Ale nikt jeszcze nie zaprosił mnie na próbę, żeby przygotować wspólny układ. A przecież to świetny pomysł! Ja sobie poradzę – mam doświadczenie, zobaczę, co tańczą, i spróbuję naśladować na bieżąco!

– mówi nam z uśmiechem Majka Jeżowska, zapowiadając sylwestrowe szaleństwa.

Majka Jeżowska wspomina "Taniec z Gwiazdami". "To jest moje odkrycie roku"

Majka nie kryje zachwytu nad swoim tanecznym partnerem, Michałem Danielczukiem, który przez trzy miesiące prowadził ją przez wymagające treningi w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Tygodnie treningów sprawiły, że Jeżowska dumnie patrzy na siebie w lustrze. Schudła bowiem aż 7 kilogramów!

To jest moje odkrycie roku. Michał miał ogromny wpływ na mnie – zarówno na to, jak tańczę, jak i jak wyglądam. Dzięki niemu wróciłam do sylwetki sprzed lat! Schudłam, mieszczę się w rzeczy, które dawno leżały na dnie szafy. Motywował mnie, nawet kiedy byłam zmęczona i miałam dość. Mówił: 'Majka, jeszcze trochę!', i to działało!

Kontuzja, blizna i plany na 2025 rok

Majka Jeżowska zajęła 4. miejsce w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", ale jej udział w programie pełen by jednak trudnych chwil. Kontuzja nabyta podczas treningów zmusiła ją do zwolnienia tempa. Wokalistce towarzyszył wielki ból. Jak się teraz czuje?

Na szczęście wszystko wróciło do normy. Blizna została, ale w nowym roku planuję się nią zająć – może zabiegi, lasery... Zobaczymy. Najważniejsze, że mogę się ruszać i szaleć podczas sylwestra!

Sylwester z Dwójką pełen dobrej energii!

Majka Jeżowska zapowiada wyjątkowe show podczas tegorocznego Sylwestra z Dwójką. Czy zaskoczy nas wspólną choreografią z tancerzami? To się okaże, ale jedno jest pewne – energia jej nie opuszcza, a jej forma jest dowodem na to, że ciężka praca popłaca. Nie przegapcie jej występów 31 grudnia w TVP2!

