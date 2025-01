Majka Jeżowska przyznała się do poprawiania zdjęć! Jak naprawdę wygląda?

Zjawiskowa Torbicka, lecz to Olejnik skradła show, kiedy tylko się odwróciła

Majka Jeżowska w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" dotarłą do półfinału. 64-letnia gwiazda wywijała na parkiecie, jak młódka i w duecie z Michałem Danilczukiem stworzyła wiele sensualnych, pełnych namiętnoci choreografii. Nic dziwnego, że teraz Jeżowska jest twarzą szczęśliwych kobiet i udowadnia, że w każdym wieku kobieta może być szczęśliwa.

Seksowna Jeżowska na okładce

Właśnie z tej okazji Jeżowska pojawiła się na okładce magazynu "Viva!". Gwiazda pozuje tam w samym króciutkim futerku i złotych szpilkach. W tej stylizacji nogi wokalistki "sięgają nieba", a ciało aż tryska młodością. Uwagę zwraca także twarz Jeżowskiej, której wyraźnie odjęto kilka lat. Jedna z fanek wokalistki nie "ugryzła się w język" i jasno wyraziła, co o tym myśli na oficjalnym profilu piosenkarki na Instagramie.

- Na Photoshop na pewno! Uwielbiam Panią Majkę i w sumie każdy może robić sobie ze zdjęciami, co chce… Ale jak mowa jest o wieku i o tym jak zaj*biście być kobietą po 60- tce, bo patrząc na nią, ja w to wierzę… To niech idzie za tym, choć minimum prawdy w zdjęciach okładkowych…

Odpowiedź Jeżowskiej nie pozostawia wątpliwości

Wydarzyło się to w poście Jeżowskiej, w którym zaprezentowała ona dumnie zdjęcie z okładki magazynu. Widać, że w wywiadzie z wokalistką poruszono wiele ważnych tematów. Jeżowska, według zapowiedzi, opowiada o "miłosnych perypetiach, trudnych wyborach, życiu na własnych zasadach i o tym, dlaczego niczego się już nie boi". Ale treść treścią, nie każdy kupi magazyn, żeby przeczytać. Za to uwagę musiało przyciągnąć zdjęcie, na którym Jeżowska wygląda, jak seksowna, 30-letnia modelka.

Majka Jeżowska po nieprzychylnym komentarzu, w którym zarzucono jej retusz na okładkowej fotografii, poczuła się "wywołana do tablicy". I przyznała się!

Zapraszam na mój koncert, wtedy pani uwierzy. Nie jest tajemnicą, że na wszystkich okładkach magazynów dokonują retuszu, ale w tym wypadku, było go bardzo mało.

