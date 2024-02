Słynny „Bananowy song” rozbrzmiewa już tylko w niebie. Witold Paszt odszedł 18 lutego 2022 roku. Właśnie mijają dwa lata od jego śmierci, do której doszło w związku z powikłaniami i komplikacjami związanymi z trzykrotnym chorowaniem na Covid-19. Wokalista zespołu VOX był wyjątkowym człowiekiem. Nie ma chyba osoby, która mogłaby powiedzieć o nim jakiekolwiek złe słowo. Był wzorowym mężem, kochającym ojcem, miłośnikiem zwierząt, serdecznym kolegą i oddanym przyjacielem. Publiczność kochała go za magnetyzujący głos i charyzmę.

Co łączyło Witolda Paszta i Majkę Jeżowską?

Poprosiliśmy Majkę Jeżowską, by podzieliła się z nami swoimi wspomnieniami związanymi z Witkiem. Choć artystów dzieliły setki kilometrów, a także różne obowiązki zawodowe, zawsze, kiedy tylko mogli starali się znaleźć chwilę na spotkanie i rozmowę. Jak się okazuje, Paszt odegrał ważną rolę na początku kariery piosenkarki, która opowiada o nim z wielkim sentymentem. - Śmierć Witka to wielka strata. Był fantastycznym człowiekiem i znakomitym wokalistą. Przede wszystkim brakuje go na scenie muzycznej… Witek to dla mnie przede wszystkim grupa Vox. Jak zaczynałam karierę, to miałam z nimi swoją pierwszą trasę koncertową. Byłam gościem, podczas ich koncertu. Wówczas byłam bardzo młodą dziewczyną, a Witek był dla mnie jak starszy brat. Był opiekuńczy, życzliwy i ta sympatia trwała przez wiele lat. Później, kiedy spotykaliśmy się przy okazji dużych festiwali, czy mniejszych występów, albo mijaliśmy gdzieś na korytarzach przy okazji nagrań do różnych programów, czułam od niego to samo ciepło i serdeczność. Doświadczenia życiowe i upływ lat nie spowodowały u niego rozgoryczenia, jakie się często u ludzi spotyka – wspomina w rozmowie z „Super Expressem” Majka Jeżowska, podkreślając, że brak Witolda Paszta to wielka strata dla muzyki rozrywkowej.

Jeżowska i Paszt rozmawialiby o wnukach?

Choć każde z piosenkarzy było zajęte własnym życiem i własną ścieżką kariery, to od czasu do czasu chętnie spotykali się na kawę lub obiad. - Witek był szalenie gościnną osobą. Ilekroć grałam koncert w Zamościu, zawsze się do niego odzywałam, zazwyczaj umawialiśmy się na obiadek i pogaduchy. Do dziś mam kontakt z jego córką – opowiada nam Majka. Wokalistka jakiś czas temu została babcią i doskonale rozumie Witka, który każdą wolną chwilę spędzał ze swoimi wnukami. Przypuszcza, że wnuki byłyby kolejnym wspólnym tematem do dzisiejszych rozmów. Niestety niedane im było wymienić się tymi doświadczeniami. - Gdybyśmy się teraz spotykali, pewnie, gadalibyśmy o wnukach. On zawsze opowiadał o swoich z wielką miłością, a dziś i ja jestem babcią zakochaną w swojej wnuczce. Mielibyśmy więc teraz jeszcze więcej tematów do rozmów. Szkoda, że tego nie doczekał – zauważa Jeżowska.

Teledysk ku pamięci Witolda Paszta

Rok temu Majka Jeżowska wraz z innymi artystami wzięła udział w teledysku do ostatniej piosenki, którą nagrał Paszt. Utwór nosi tytuł „Razem”. Sam piosenkarz nie zdążył już zrealizować klipu, ale jego przyjaciele z branży wystąpili w nim, składając mu swego rodzaju hołd. – To było takie nasze pożegnanie z Witkiem. Nie miałam sposobności się z nim pożegnać, ale kiedy Natalia, jego córka zaprosiła mnie do tego projektu, nie mogłam odmówić – przypomina piosenkarka. W teledysku nie zabrakło również: Danuty Błażejczyk, Rafała Brzozowskiego, Alicji Majewskiej, zespołu Pectus, Andrzeja Piasecznego, Krzysztofa Prusika, Tomsona oraz fanów zespołu Vox.

