Majka Jeżowska zdradza, co zaśpiewa na Sylwestrze z Dwójką: "Ta piosenka czyni cuda!"

Jakie przeboje rozbrzmią podczas tegorocznego Sylwestra z Dwójką? Majka Jeżowska, ikona polskiej sceny muzycznej, nie pozostawia wątpliwości – nie może zabraknąć jej ponadczasowego hitu "A ja wolę moją mamę". W rozmowie artystka opowiedziała o kulisach swoich występów i sile tego wyjątkowego utworu.

Myślę, że publiczność zawsze oczekuje tego, co zna i kocha. Kiedyś, gdy grałam na sylwestra, organizator powiedział mi: "Pani Majko, tylko proszę nie śpiewać 'A ja wolę moją mamę', bo to jest Sylwester dla dorosłych ludzi". Odpowiedziałam: "Ależ oczywiście, nie zamierzam śpiewać". No i co? Wyszłam na scenę, śpiewam inne piosenki, a publiczność pod sceną, publiczność dorosła, krzyczy: "Pani Majko, my chcemy 'A ja wolę moją mamę'!". Wtedy spojrzałam na organizatora i powiedziałam: "Widzi pan? Nie da się"