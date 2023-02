Małgorzata Kożuchowska tankuje do pełna luksusowe porsche!

W ostatnim roku paliwo to wręcz dobro luksusowe. Nie każdego stać na to, by jednorazowo zatankować cały bak. Na szczęście Małgorzata Kożuchowska nie musi martwić się o tak przyziemne sprawy. Gwiazda, żeby zaoszczędzić czas, tankuje raz a porządnie – do pełna. Na szczęście nie musi oszczędzać. Aktorka z samych reklam na Instagramie jest w stanie zarobić w ciągu jednego miesiąca nawet ponad 100 tys. zł, więc rachunek ze stacji benzynowej raczej nie spędza jej snu z powiek. Aktorka zatankowała wypasione porsche cayenne S warte ponad 400 tys. zł za prawie 500 zł. Minę miała co prawda nietęgą, ale bardziej z zimna. Widać, że była mocno zniecierpliwiona, czekając aż 73 l paliwa spłyną do baku.

