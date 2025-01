Sensacyjna prawda o wadze Małgorzaty Kożuchowskiej! Konkretna liczba

Małgorzata Kożuchowska ma dobre geny i regularnie ćwiczy

Małgorzata Kożuchowska od lat uchodzi za ikonę stylu i elegancji. Do tego słynie z urody i wspaniałej sylwetki. Mimo że była gwiazda "M jak miłość" jest już dobrze po 50. roku życia, dla niej czas się zatrzymał. W dużej mierze to zasługa genów (w naszej galerii można zobaczyć, jak wygląda 80-letnia mam aktorki). - Miałam to szczęście, że dostałam dobre geny po rodzicach i do pewnego momentu nie musiałam wkładać dużo wysiłku, żeby zachować figurę i prostu czuć się dobrze w swoim ciele - szczerze zdradziła kiedyś Małgorzata Kożuchowska w jednym z wywiadów. Wiadomo jednak, że nawet dobrym genom trzeba pomóc. Aktorka regularnie ćwiczy, nie odpuszcza nawet w święta. Wielkie wrażenie na internautach robi jej płaski brzuch, który można obejrzeć na profilu Małgorzaty Kożuchowskiej w mediach społecznościowych. Ale ile waży Małgorzata Kożuchowska? Według pojawiających się w sieci nieoficjalnych informacji, była gwiazda "M jak miłość" wnosi na wagę około 55 kilogramów. Był jednak czas, gdy aktorka mocno zwiększyła masę ciała.

Małgorzata Kożuchowska waga, wzrost. Kiedyś przytyła 24 kilogramy

Sytuacja miała miejsce już ponad 10 lat temu i związana była z ciążą Małgorzaty Kożuchowskiej. Przypomnijmy, że jej syn - Jan Franciszek - urodził się w październiku 2014 roku.

Przez cały czas byłam opuchnięta, na lekach, przytyłam 24 kilogramy. To dużo, więc sporo czasu zajęło mi, żeby się ich pozbyć. Kiedy Jaś miał trzy miesiące, musiałam wrócić do pracy do "Rodzinki.pl", stanąć przed kamerą, ale też na ściankach, podczas różnych konferencji prasowych i ramówek. I nie czułam się dobrze w rozmiarze, który wtedy miałam

- zaznaczyła Małgorzata Kożuchowska w rozmowie z Interia Film. Aktorka wiedziała, że pomoże jej tylko czas. - Po prostu mój organizm musi przez to przejść i w pewnym momencie wróci do normy. Rzeczywiście, po roku, półtora tak się stało - dodała była gwiazda "M jak miłość". Jak łatwo policzyć (dodając 55 i 24), aktorka musiała wówczas ważyć blisko 80 kilogramów. Z kolei wzrost Małgorzaty Kożuchowskiej - według doniesień medialnych - wynosi 170 cm.

W galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Małgorzata Kożuchowska

Sonda Uważasz, że Małgorzata Kożuchowska jest dobrą aktorką? TAK NIE