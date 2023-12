Małgorzata Ostrowska-Królikowska spędzi święta z wnukiem?! Przełom w relacjach z Joanną Opozdą. Ubłagała ją

Małgorzata Ostrowska-Królikowska walczy o wnuka

Od śmierci nieodżałowanego Pawła Królikowskiego (†58 l.), Małgorzata Ostrowska-Królikowska bardzo dba o to, by w święta Bożego Narodzenia wszyscy spotkali się w jej domu.

- Nie ma Pawła. Ale serca nie gasną - takie mamy w domu powiedzenie, które sobie powtarzamy, i które dodaje nam sił w trudnych chwilach. Chciałabym, i robię wszystko, co w mojej mocy, aby nasza rodzina miała silne korzenie. Zdarzają się kryzysy, ale szybko mijają, gdy zdam sobie sprawę, jak wielką wartością jest dla mnie każde spotkanie przy świątecznym stole z rodzicami i dziećmi. Szczególnie to najstarsze pokolenie uświadamia mi, jak ogromny to dar i jak wielki ma to sens, by być razem w święta - powiedziała ostatnio aktorka.

Mama Antka Królikowskiego od miesięcy nie widziała Vincenta

Nic dziwnego, że marzy jej się, by w święta zobaczyć też małego Vincenta (2 l.) - syna Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy. Przygotowała dla niego prezent. Jak dowiedział się "Super Express", Ostrowska-Królikowska od miesięcy nie miała okazji zobaczyć wnusia, choć regularnie o to zabiegała. Jej prośby kierowane do wciąż jeszcze żony Antka spotykały się z milczeniem. Kobieta złożyła więc w sądzie wniosek o zabezpieczenie kontaktów z wnukiem i czeka na prawne ustalenie widzeń.

Ale Małgorzata Ostrowska-Królikowska wciąż nie odpuszcza sprawy tegorocznego Bożego Narodzenia.

- Małgosia wierzy w magię świąt i ponownie skontaktowała się z Asią, by móc zobaczyć się w Vinim. I chyba teraz się uda! - mówi nam z radością przyjaciel rodziny Królikowskich i Opozdy.

To byłby dla aktorki najpiękniejszy prezent.